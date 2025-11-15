РУ
    10:38, 15 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Президенты Казахстана и Узбекистана провели переговоры

    Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает агентство со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
    Фото: Акорда

    Глава государства выразил признательность Шавкату Мирзиёеву за приглашение посетить Ташкент с государственным визитом, а также за теплый прием и традиционное гостеприимство.

    В ходе встречи главы государств обсудили дальнейшие перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.

    — Президенты рассмотрели вопросы укрепления сотрудничества в таких приоритетных направлениях, как торговля, промышленная кооперация, транспорт и логистика, энергетика, сельское хозяйство, водные ресурсы, а также взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере, — говорится в сообщении.

    Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл с государственным визитом в Ташкент.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Узбекистан Шавкат Мирзиёев Политика
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
