РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:07, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Национальный цифровой фонд геологической информации появится в Казахстане

    В геологических фондах Казахстана хранится более 5 млн единиц первичной геологической информации, накопленной за 80 лет, сообщил председатель правления компании «Национальная геологическая служба» Ерлан Галиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ерлан Галиев
    Фото: Пресс-служба Правительства РК

    По его данным, на сегодняшний день отсканировано 3,8 млн единиц (83%) информации, включая текстовые отчеты, графические материалы и магнитные носители.

    — До конца 2025 года планируется достичь показателя в 97,5%, а полный переход в цифровой формат завершить до конца 2026 года. В результате мы создадим национальный цифровой фонд геологической информации, обеспечивающий быстрый поиск, анализ и передачу данных без бумажных носителей в режиме онлайн, — сказал Ерлан Галиев на заседании Правительства.

    Ранее мы сообщали о том, что свыше 5,5 тыс. лицензий и контрактов в сфере недропользования оцифровали в Казахстане.

    Теги:
    Геология Правительство РК
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают