Национальный цифровой фонд геологической информации появится в Казахстане
В геологических фондах Казахстана хранится более 5 млн единиц первичной геологической информации, накопленной за 80 лет, сообщил председатель правления компании «Национальная геологическая служба» Ерлан Галиев, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его данным, на сегодняшний день отсканировано 3,8 млн единиц (83%) информации, включая текстовые отчеты, графические материалы и магнитные носители.
— До конца 2025 года планируется достичь показателя в 97,5%, а полный переход в цифровой формат завершить до конца 2026 года. В результате мы создадим национальный цифровой фонд геологической информации, обеспечивающий быстрый поиск, анализ и передачу данных без бумажных носителей в режиме онлайн, — сказал Ерлан Галиев на заседании Правительства.
