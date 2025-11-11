Национальный цифровой фонд геологической информации появится в Казахстане

По его данным, на сегодняшний день отсканировано 3,8 млн единиц (83%) информации, включая текстовые отчеты, графические материалы и магнитные носители.

— До конца 2025 года планируется достичь показателя в 97,5%, а полный переход в цифровой формат завершить до конца 2026 года. В результате мы создадим национальный цифровой фонд геологической информации, обеспечивающий быстрый поиск, анализ и передачу данных без бумажных носителей в режиме онлайн, — сказал Ерлан Галиев на заседании Правительства.

