    10:42, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Хасану Касымбаеву вынесли приговор

    В Талгарском районном суде вынесли приговор Хасану Касымбаеву и еще пяти фигурантам, передает агентство Kazinform.

    Хасан Қасымбаев
    Кадр из видео

    Всего на скамье подсудимых шесть человек: Хасан Касымбаев, Руслан Алиев, Мадияр Калимжанов, Сайлау Актанов, Нурмухамет Султанбеков и Данияр Аскаров. Всем им были предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса: похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и вымогательство.

    Суд признал Хасана Касымбаева виновным и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы. Руслан Алиев приговорен к 20 годам лишения свободы, Мадияр Калимжанов получил 12 лет, Сайлау Актанов — 8,5 года, Данияр Аскаров — 8 лет, а наиболее строгий был вынесен Нурмухамету Султанбекову — 22 года лишения свободы.

    Талгарский районный суд
    Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

    Детали дела

    По материалам следствия, обвинения были предъявлены по двум эпизодам, в которых потерпевшими признаны предприниматель Арипжан Тажиев и фитнес-тренер Арман Алимов. 

    Потерпевший Арман Алимов, который в 2021 году был похищен и избит, дал показания в суде. 

    Что происходило в суде

    Из-за повышенного общественного интереса к делу здание Талгарского районного суда находилось под усиленной охраной. На территории и за ее пределами дежурили сотрудники полиции, движение рядом с судом было временно перекрыто.

    полиция возле суда
    Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

    На заседание пришло много людей — в основном родственники подсудимых. В зале суда царило напряжение, процесс сопровождался шумом и эмоциональными выкриками. Из-за переполненности журналисты наблюдали за слушанием из соседнего кабинета.

    Во время заседания подсудимые выражали недовольство съемкой, требовали прекратить видеозапись и даже стучали по кабине, где находились под конвоем.

    Хасану Касымбаеву вынесли приговор
    Снимок экрана

    Государственный обвинитель запрашивал для Хасана Касымбаева наказание в виде 15 лет лишения свободы, а для остальных подсудимых — от 9 до 22 лет.

    Напомним, Хасан Касымбаев был задержан в ноябре прошлого года по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и похищении, совершенных в июне 2021 года. Позже ему предъявили еще одно обвинение — вымогательство. 

    Имя Хасана Касымбаева стало широко известно среди казахстанцев после убийства 16-летнего подростка Шерзата Болата в Талгаре. Местные жители в социальных сетях связывали его с криминальной группировкой «Хуторские».

    Но МВД отрицало существование такой ОПГ, утверждая, что «на учете не состоит», и Касымбаев не имеет отношения к убийству подростка в Талгаре. 

    Кто проходит обвиняемым вместе с Хасаном по делу, читайте по здесь

