Silk Way Star определил финалистов: масштабный вокальный проект объединил 12 стран и многомиллионную аудиторию

Девятый эпизод стал одним из самых напряженных и эмоциональных в сезоне.

Фото: Jibek Joly

Семь сильнейших голосов Азии — в финале

По итогам полуфинала в финальную семерку вошли:

ALEM (Казахстан);

Язмин Азиз (Малайзия);

Автандил Абесламидзе (Грузия);

Мишель Джозеф (Монголия);

Чжан Хэ Сюань (Китай);

Саро Геворгян (Армения);

Мадинабону Адылова (Узбекистан).

Предпоследний эпизод стал, по признанию международного жюри, самым сложным: участники впервые выступили в дуэтах с казахстанскими артистами 6eluchchi, A.Z., Маржан Арапбаевой и Mona Songz, что позволило раскрыть их вокал в новых стилях и сочетаниях.

Полуфиналисты исполнили авторские песни, национальные произведения и хиты своих стран, демонстрируя уровень, достойный международных площадок.

География, которой еще не было

Silk Way Star стал первым вокальным проектом в Центральной Азии, объединившим артистов такого масштаба. В проекте участвуют исполнители из Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи.

Все они — победители международных конкурсов, известные артисты и яркие представители своих музыкальных школ.

С первых эпизодов проект превратился в крупный кросс-культурный медиапродукт, который формирует уникальное пространство творческого обмена между странами региона.

Кроме того, Silk Way Star стал одним из самых масштабных музыкальных проектов последних лет. Совокупная потенциальная аудитория трансляций в странах-участницах и на международных телеканалах превышает 1 млрд зрителей. Такой охват делает проект новым культурным брендом Центральной Азии и усиливает интерес к региональной музыкальной сцене.

Зрители от Баку до Улан-Батора

Silk Way Star выходит в эфир на:

Space TV (Азербайджан);

«Сафина» (Таджикистан);

«Музыка» и «Маданият» (Кыргызстан);

UBS и «АИСТ Глобал» (Монголия);

Zor TV (Узбекистан);

Georgian Times (Грузия).

В Казахстане эпизоды транслируются каждую субботу в 20:00 — на Jibek Joly и в 22:30 — на международном телеканале Silk Way.

Проект уже называют новым инструментом культурной дипломатии, платформой для объединения традиций, языков и творческих школ региона.

Финальный эпизод состоится 22 ноября и будет показан в прямом эфире на телеканале Jibek Joly в 20:00. Трансляции одновременно пройдут в Казахстане, Азербайджане, Таджикистане, Кыргызстане и Монголии.

Победитель первого азиатского мегапроекта будет определен по комбинированной системе:

50% — решение жюри, 50% — онлайн-голосование зрителей.

Каждый желающий может поддержать своего фаворита на сайте silkwaystar.org.

Silk Way Star реализуется в рамках Соглашения между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая China Media Group (CMG).

Напомним, в прошлом эпизоде лучшей стала Язмин Азиз из Малайзии. На втором месте — представитель Армении Саро Геворгян. Тройку лидеров замкнул Чжан Хэсюань из Китая. Свое участие едва не завершил Фахриддин Хакимов из Таджикистана: но своим правом вето воспользовался член жюри из Китая и оставил артиста в проекте. На этом страны-организаторы проекта — Казахстан и Китай — свое право вето исчерпали.