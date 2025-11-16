РУ
    21:58, 15 Ноябрь 2025

    Silk Way Star определил финалистов: масштабный вокальный проект объединил 12 стран и многомиллионную аудиторию

    В Астане завершился полуфинал первого азиатского вокального мегапроекта Silk Way Star — беспрецедентного по охвату музыкального шоу, которое объединило исполнителей из 12 стран и собрало многомиллионную аудиторию зрителей по всему миру, передает агентство Kazinform.

    Silk Way Star определил финалистов: масштабный вокальный проект объединил 12 стран и многомиллионную аудиторию
    Фото: Jibek Joly

    Девятый эпизод стал одним из самых напряженных и эмоциональных в сезоне.

    Silk Way Star определил финалистов: масштабный вокальный проект объединил 12 стран и многомиллионную аудиторию
    Фото: Jibek Joly

    Семь сильнейших голосов Азии — в финале

    По итогам полуфинала в финальную семерку вошли:

    • ALEM (Казахстан);
    • Язмин Азиз (Малайзия);
    • Автандил Абесламидзе (Грузия);
    • Мишель Джозеф (Монголия);
    • Чжан Хэ Сюань (Китай);
    • Саро Геворгян (Армения);
    • Мадинабону Адылова (Узбекистан).

    Предпоследний эпизод стал, по признанию международного жюри, самым сложным: участники впервые выступили в дуэтах с казахстанскими артистами 6eluchchi, A.Z., Маржан Арапбаевой и Mona Songz, что позволило раскрыть их вокал в новых стилях и сочетаниях.

    Silk Way Star определил финалистов: масштабный вокальный проект объединил 12 стран и многомиллионную аудиторию
    Фото: Jibek Joly
    Silk Way Star определил финалистов: масштабный вокальный проект объединил 12 стран и многомиллионную аудиторию
    Фото: Jibek Joly

    Полуфиналисты исполнили авторские песни, национальные произведения и хиты своих стран, демонстрируя уровень, достойный международных площадок.

    Silk Way Star определил финалистов: масштабный вокальный проект объединил 12 стран и многомиллионную аудиторию
    Фото: Jibek Joly
    Silk Way Star определил финалистов: масштабный вокальный проект объединил 12 стран и многомиллионную аудиторию
    Фото: Jibek Joly
    Silk Way Star определил финалистов: масштабный вокальный проект объединил 12 стран и многомиллионную аудиторию
    Фото: Jibek Joly
    Silk Way Star определил финалистов: масштабный вокальный проект объединил 12 стран и многомиллионную аудиторию
    Фото: Jibek Joly

    География, которой еще не было

    Silk Way Star стал первым вокальным проектом в Центральной Азии, объединившим артистов такого масштаба. В проекте участвуют исполнители из Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи.

    Все они — победители международных конкурсов, известные артисты и яркие представители своих музыкальных школ.

    Silk Way Star определил финалистов: масштабный вокальный проект объединил 12 стран и многомиллионную аудиторию
    Фото: Jibek Joly

    С первых эпизодов проект превратился в крупный кросс-культурный медиапродукт, который формирует уникальное пространство творческого обмена между странами региона.

    Кроме того, Silk Way Star стал одним из самых масштабных музыкальных проектов последних лет. Совокупная потенциальная аудитория трансляций в странах-участницах и на международных телеканалах превышает 1 млрд зрителей. Такой охват делает проект новым культурным брендом Центральной Азии и усиливает интерес к региональной музыкальной сцене.

    Silk Way Star определил финалистов: масштабный вокальный проект объединил 12 стран и многомиллионную аудиторию
    Фото: Jibek Joly

    Зрители от Баку до Улан-Батора

    Silk Way Star выходит в эфир на:

    • Space TV (Азербайджан);
    • «Сафина» (Таджикистан);
    • «Музыка» и «Маданият» (Кыргызстан);
    • UBS и «АИСТ Глобал» (Монголия);
    • Zor TV (Узбекистан);
    • Georgian Times (Грузия).

    В Казахстане эпизоды транслируются каждую субботу в 20:00 — на Jibek Joly и в 22:30 — на международном телеканале Silk Way.

    Проект уже называют новым инструментом культурной дипломатии, платформой для объединения традиций, языков и творческих школ региона.

    Финальный эпизод состоится 22 ноября и будет показан в прямом эфире на телеканале Jibek Joly в 20:00. Трансляции одновременно пройдут в Казахстане, Азербайджане, Таджикистане, Кыргызстане и Монголии.

    Победитель первого азиатского мегапроекта будет определен по комбинированной системе:
    50% — решение жюри, 50% — онлайн-голосование зрителей.

    Silk Way Star определил финалистов: масштабный вокальный проект объединил 12 стран и многомиллионную аудиторию
    Фото: Jibek Joly

    Каждый желающий может поддержать своего фаворита на сайте silkwaystar.org.

    Silk Way Star реализуется в рамках Соглашения между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая China Media Group (CMG).

    Напомним, в прошлом эпизоде лучшей стала Язмин Азиз из Малайзии. На втором месте — представитель Армении Саро Геворгян. Тройку лидеров замкнул Чжан Хэсюань из Китая. Свое участие едва не завершил Фахриддин Хакимов из Таджикистана: но своим правом вето воспользовался член жюри из Китая и оставил артиста в проекте. На этом страны-организаторы проекта — Казахстан и Китай — свое право вето исчерпали.

    Динара Жусупбекова
