Silk Way Star: малайзийско-филиппинская певица Язмин Азиз покоряет зрителей в Казахстане

Уже в юном возрасте Язмин стала обладательницей множества наград, в том числе Canadian Global Awards Winner. Она представляла Малайзию на престижных конкурсах – World Championship of Performing Arts (США) и Karaoke World Championship (Япония), где завоевала несколько медалей.

Артистка активно выступает на крупнейших площадках региона. Ее можно было увидеть в телевизионных шоу Big Stage и Lagu Cinta Kita, а ее треки неоднократно попадали в национальные чарты Hitz Met10 и Rakita. Особое признание певице принесла работа над официальным гимном Mobile Legends Professional League (серия профессиональных киберспортивных лиг и турниров по мобильной игре).

Сценическая карьера Язмин тесно переплетается с международной деятельностью. Она выступала на саммитах АСЕАН, где пела перед мировыми лидерами и представителями королевских семей, закрепив за собой статус культурного посла нового поколения.

Помимо музыки, Язмин является влиятельным цифровым креатором, у нее более 1,7 млн подписчиков в популярных соцсетях. Она признана экспертом в сфере digital-влияния и сотрудничает с известными платформами, а также с ведущими брендами Азиатско-Тихоокеанского региона.

На сцене Silk Way Star Язмин Азиз продолжает объединять музыку и культуру, оставаясь одной из самых ярких и многообещающих молодых артисток региона.

Отметим, что 21 сентября завершился первый этап конкурса Silk Way Star в Астане. Каждый из 12 участников исполнил песню на своем родном языке. В целом международный проект включает 10 эпизодов, продолжительность каждого выпуска превышает 100 минут. Трансляция ведется на трех языках – казахском, китайском и английском.

В шоу участвуют артисты из Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи.