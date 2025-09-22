Как завершился первый этап конкурса Silk Way Star
На первом этапе каждый из 12 участников исполнил песню на своем родном языке, передает корреспондент агентства Kazinform.
Особенностью стартового этапа стало то, что ни один из конкурсантов не покинул проект — все участники продолжат борьбу за победу.
По решению жюри на первом месте — малайзийская певица Язмин Азиз с 126 баллами. На втором месте — узбекская певица Мадинабону Адилова с 122 баллами. Третье и четвертое места — Довран Шаммиев из Туркменистана и грузинский участник Автандил Абесламидзе соответственно — у них по 120 баллов.
От Казахстана на сцену вышел Батырхан Маликов, он исполнил хит-песню «Кuiim» (Alem). По итогам первого этапа он занял 7-е место.
Silk Way Star — это не просто вокальное соревнование, а культурный мост, объединяющий страны и народы, создающий новые творческие коллаборации.
Международный проект «Silk Way Star» включает в себя 10 эпизодов, продолжительность каждого выпуска превышает 100 минут. Трансляция ведется на трех языках — казахском, китайском и английском.
В каждой стране конкурс будет выходить на национальном языке. Стартовое шоу состоялось 20 сентября в Казахстане, следующий этап пройдет в Китае, а в государствах Центральной Азии программа будет показана на местных телеканалах.
В эфир новые выпуски будут выходить еженедельно. При этом зрители всех стран-участниц получат возможность принять участие в онлайн-голосовании, чтобы определить победителя проекта.
Организаторы обещают зрителям эксклюзивные музыкальные номера в самых разных жанрах. Каждый выпуск будет отражает национальные традиции и культурное наследие стран-участниц, создавая атмосферу настоящего единства на сцене.
Финальное гранд-шоу пройдет 22 ноября в прямом эфире телеканала Jibek Joly и ведущих каналов стран-участниц.
Победитель будет определен на основании комбинации голосов: 50% — решения жюри, 50% — зрительского онлайн-голосования. Ожидаемая аудитория проекта — более 1 млрд зрителей.
Шоу реализуется в рамках Соглашения о создании международного проекта «Silk Way Star» между ТРК Президента РК и Медиакорпорацией Китая CMG.