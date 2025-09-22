Как завершился первый этап конкурса Silk Way Star

Особенностью стартового этапа стало то, что ни один из конкурсантов не покинул проект — все участники продолжат борьбу за победу.

По решению жюри на первом месте — малайзийская певица Язмин Азиз с 126 баллами. На втором месте — узбекская певица Мадинабону Адилова с 122 баллами. Третье и четвертое места — Довран Шаммиев из Туркменистана и грузинский участник Автандил Абесламидзе соответственно — у них по 120 баллов.

От Казахстана на сцену вышел Батырхан Маликов, он исполнил хит-песню «Кuiim» (Alem). По итогам первого этапа он занял 7-е место.

Silk Way Star — это не просто вокальное соревнование, а культурный мост, объединяющий страны и народы, создающий новые творческие коллаборации.

Международный проект «Silk Way Star» включает в себя 10 эпизодов, продолжительность каждого выпуска превышает 100 минут. Трансляция ведется на трех языках — казахском, китайском и английском.

В каждой стране конкурс будет выходить на национальном языке. Стартовое шоу состоялось 20 сентября в Казахстане, следующий этап пройдет в Китае, а в государствах Центральной Азии программа будет показана на местных телеканалах.

В эфир новые выпуски будут выходить еженедельно. При этом зрители всех стран-участниц получат возможность принять участие в онлайн-голосовании, чтобы определить победителя проекта.

Организаторы обещают зрителям эксклюзивные музыкальные номера в самых разных жанрах. Каждый выпуск будет отражает национальные традиции и культурное наследие стран-участниц, создавая атмосферу настоящего единства на сцене.

Финальное гранд-шоу пройдет 22 ноября в прямом эфире телеканала Jibek Joly и ведущих каналов стран-участниц.

Победитель будет определен на основании комбинации голосов: 50% — решения жюри, 50% — зрительского онлайн-голосования. Ожидаемая аудитория проекта — более 1 млрд зрителей.

Шоу реализуется в рамках Соглашения о создании международного проекта «Silk Way Star» между ТРК Президента РК и Медиакорпорацией Китая CMG.