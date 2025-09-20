Silk Way Star: премьера первого международного вокального конкурса состоится в Казахстане

Silk Way Star — первый международный вокальный конкурс, который проходит в столице Казахстана. В шоу участвуют артисты из Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи.

От каждой страны выступят сильнейшие артисты — яркие представители своей культуры. Казахстан представит певец ALEM (Батырхан Маликов).

— Поддержите меня, я жду вашей поддержки. Всех вас люблю! — обратился казахстанский исполнитель.

Уже сейчас этот проект, который обещает стать одним из самых ярких музыкальных событий года, называют новым культурным брендом Евразии.

Шоу включает конкурсные задания, кросскультурные дуэты, песни на десятках языков и гала-концерт, где родится первая звезда мультикультурного формата.

Проект состоит из 10 эпизодов, каждый длится более 100 минут. Трансляция планируется на казахском, китайском и английском языках. В каждой стране шоу выйдет на национальном языке: например, первый этап у нас — 20 сентября, затем — в Китае, а в странах Центральной Азии — на местных телеканалах.

Шоу будет выходить в эфир каждую неделю, а зрители из всех стран-участниц смогут участвовать в онлайн-голосовании, чтобы определить победителя.

Зрителей ждут эксклюзивные выступления в разных музыкальных жанрах, отражающие традиции и культуру стран-участниц.

Финальное гранд-шоу пройдет 22 ноября в прямом эфире телеканала Jibek Joly и ведущих каналов стран-участниц.

Победитель будет определен на основании комбинации голосов: 50% — решения жюри, 50% — зрительского онлайн-голосования. Ожидаемая аудитория проекта — более 1 млрд зрителей.

Шоу реализуется в рамках Соглашения о создании международного проекта «Silk Way Star» между ТРК Президента РК и Медиакорпорацией Китая CMG.

22 августа в столицу Казахстана прилетели все артисты.