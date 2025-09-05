Какие сюрпризы таит музыкальный конкурс Silk Way Star

Проект стал площадкой для творческого обмена и культурного диалога. Каждое выступление тщательно готовится — от музыкального сопровождения до сценического образа участников.

Артисты стремятся сделать свои номера яркими, самобытными и запоминающимися. За кулисами царит настоящая атмосфера творчества и напряженной подготовки.

— Вы услышите ваши любимые казахские песни в нашем исполнении и на наших родных языках. Я выбрала очень популярную песню из TikTok. Думаю, она вам всем понравится, — рассказала участница из Узбекистана Мадинабону Одилова.

Зрителей ждут эксклюзивные выступления в самых разных музыкальных жанрах, отражающие традиции и культуру стран-участниц.

Ранее в Астане сфера «Нур-Алем» засияла в цветах флагов государств, представленных в проекте Silk Way Star.

Съемки проекта уже начались в Астане. Премьера состоится 20 сентября, а финальное гранд-шоу пройдет 22 ноября в прямом эфире телеканала Jibek Joly и ведущих каналов стран-участниц. Формат включает десять программ, а победитель будет определен на основании комбинации голосов: 50% — решения жюри, 50% — зрительского онлайн-голосования. Ожидаемая аудитория проекта — более 1 млрд зрителей.

Казахстан в этом конкурсе представит исполнитель ALEM (Батырхан Маликов).