    23:59, 04 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Какие сюрпризы таит музыкальный конкурс Silk Way Star

    В столице Казахстана проходят съемки международного музыкального проекта Silk Way Star, который собрал на одной сцене артистов из 12 стран, передает корреспондент агентства Kazinform.

    «Silk Way Star» — голос музыкальной Азии
    Фото: Kazinform

    Проект стал площадкой для творческого обмена и культурного диалога. Каждое выступление тщательно готовится — от музыкального сопровождения до сценического образа участников.

    Артисты стремятся сделать свои номера яркими, самобытными и запоминающимися. За кулисами царит настоящая атмосфера творчества и напряженной подготовки.

    — Вы услышите ваши любимые казахские песни в нашем исполнении и на наших родных языках. Я выбрала очень популярную песню из TikTok. Думаю, она вам всем понравится, — рассказала участница из Узбекистана Мадинабону Одилова.

    Зрителей ждут эксклюзивные выступления в самых разных музыкальных жанрах, отражающие традиции и культуру стран-участниц.

    Ранее в Астане сфера «Нур-Алем» засияла в цветах флагов государств, представленных в проекте Silk Way Star.

    Съемки проекта уже начались в Астане. Премьера состоится 20 сентября, а финальное гранд-шоу пройдет 22 ноября в прямом эфире телеканала Jibek Joly и ведущих каналов стран-участниц. Формат включает десять программ, а победитель будет определен на основании комбинации голосов: 50% — решения жюри, 50% — зрительского онлайн-голосования. Ожидаемая аудитория проекта — более 1 млрд зрителей.

    Казахстан в этом конкурсе представит исполнитель ALEM (Батырхан Маликов).

    Silk Way SilkWayStar Астана
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
