Подсудимые по делу Хасана Касымбаева выступили с последним словом

На очередном заседании суда подсудимые выступили с последним словом.

Первым слово взял Руслан Алиев, который заявил, что признает свою вину по статье «Хулиганство» и просит суд вынести справедливое решение.

Мадияр Калимжанов также сообщил, что согласен с обвинением по статье «Хулиганство», но отверг остальные эпизоды. Он принес извинения матери потерпевшего и призвал суд проявить справедливость, отметив, что «невинные люди не должны страдать».

С последним словом выступил и Хасан Касымбаев. Он подчеркнул, что говорит не для оправдания, а ради справедливости. По его словам, уголовное дело против него было заведено искусственно и основано исключительно на показаниях потерпевших.

— Это дело появилось после резонансного убийства Шерзата Болата. Чтобы успокоить общество, нужен был «виновный», и этим человеком сделали меня. Но истина должна восторжествовать. Без доказательств обвинять человека — несправедливо не только по отношению ко мне, но и к моей семье, — заявил он.

Касымбаев также выразил недоумение, почему, по его мнению, вышестоящие органы не реагируют на нарушения в следствии.

— Государственный обвинитель, зная, что мои права нарушены, что дело сырое, запросил 15 лет лишения свободы. Это несправедливо и противоречит закону. Мы живем в правовом государстве, и подобное беззаконие не должно иметь места, — добавил он.

Подсудимый отметил, что никогда не привлекался к уголовной ответственности, является отцом несовершеннолетних детей и всю жизнь вел законопослушный образ жизни.

Кроме того, в своем выступлении Хасан Касымбаев обвинил потерпевшего, фитнес-тренера Армана Алимова, заявив, что его самого необходимо привлечь к уголовной ответственности за распространение, по его словам, ложных сведений. Он утверждал, что потерпевший вел противоправную деятельность и при этом «вводит общественность в заблуждение».

Говоря о втором потерпевшем, предпринимателе Арипжане Тажиеве, подсудимый отметил, что тот отказался от обвинений против него, что, по мнению Касымбаева, свидетельствует о его невиновности.

— Эти люди почему-то не привлекаются к ответственности. Меня сделали крайним после резонансного дела Шерзата Болата, чтобы успокоить общество, опираясь на ложные показания. Где справедливость? Все слова потерпевших должны были быть подтверждены доказательствами, но этого не произошло. Я уже больше года нахожусь в следственном изоляторе. За это время сильно пострадала моя семья, мои дети. Они меня ждут, они нуждаются в моей поддержке. Разве судьба человека может быть разрушена из-за одного ложного свидетельства? — заявил он.

Также Хасанов отметил, что Алимов оклеветал его, назвав главарем несуществующей ОПГ «Хутор». При этом подчеркнул, что МВД уже официально заявляло об отсутствии такой группировки.

— Я прошу суд не рушить мою судьбу и надежду моей семьи. Я чист перед Богом и законом. Верю, что суд примет справедливое решение — вы моя последняя надежда. Я прошу вынести оправдательный приговор, — сказал Касымбаев.

Сайлау Актанов, Нурмухамет Султанбеков и Данияр Аскаров отказались выступать перед СМИ, опасаясь публичности. После того как журналистов попросили покинуть зал и переместили в соседнее помещение, подсудимые все же высказались в суде.

Они заявили, что не признают вину и считают предъявленные обвинения необоснованными. Один из выступавших обвинил потерпевшего Алимова в даче ложных показаний, отметив, что тот сам якобы был причастен к распространению наркотиков.

Подсудимые также рассказали о давлении со стороны правоохранительных органов в СИЗО, которое, по их словам, усилилось после резонансного дела Шерзата Болата. В завершение они подчеркнули, что рассчитывают на справедливое решение суда.

Ранее государственный обвинитель запросил для Хасана Касымбаева наказание в виде 15 лет лишения свободы, а для остальных подсудимых — от 9 до 22 лет.

После выступлений всех подсудимых суд удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора по делу Хасана Касымбаева и других фигурантов назначено на 11 ноября в 10:00.

Напомним, процесс стартовал 20 августа. Уже на первых заседаниях адвокаты подсудимых добились отвода прокурора Назгуль Тауекенбай. Тогда судья Айнагуль Тукубаева удовлетворила ходатайство, и государственный обвинитель покинула зал суда.

Разбирательство проходит с ограничениями для СМИ: журналисты следят за заседаниями из соседнего кабинета с помощью видеотрансляции.

На скамье подсудимых находятся шесть человек: Хасан Касымбаев, Руслан Алиев, Мадияр Калимжанов, Сайлау Актанов, Нурмухамет Султанбеков и Данияр Аскаров. Всем им вменяются три статьи уголовного кодекса: похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и вымогательство.

Ранее государственный обвинитель Ерлан Куланбаев огласил обвинительный акт по двум эпизодам. В качестве потерпевших по делу проходят предприниматель Арипжан Тажиев и фитнес-тренер Арман Алимов.

Потерпевший Арман Алимов, который в 2021 году был похищен и избит, уже дал показания в суде.

Напомним, Хасан Касымбаев был задержан в ноябре прошлого года по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и похищении, совершенных в июне 2021 года. Позже ему предъявили еще одно обвинение — вымогательство.

Имя Хасана Касымбаева стало широко известно среди казахстанцев после убийства 16-летнего подростка Шерзата Болата в Талгаре. Местные жители в социальных сетях связывали его с криминальной группировкой «Хуторские».

Но МВД отрицало существование такой ОПГ, утверждая, что «на учете не состоит». Также было заявлено, что Хасан Касымбаев не имеет отношения к убийству подростка в Талгаре.

Также стало известно, кто проходит обвиняемым вместе с Хасаном по делу.