Генпрокуратура рассказала о судебном разбирательстве по делу Яны Легкодимовой
Генпрокуратура РК сообщила о ходе судебного процесса по делу о жестоком убийстве Яны Легкодимовой, где государственное обвинение настаивает на максимальном наказании, передает агентство Kazinform.
В суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении подсудимых, обвиняемых в убийстве Легкодимовой Яны в группе лиц по предварительному сговору.
На скамье подсудимых двое лиц, которые после убийства сбросили тело и телефон в реку.
Правоохранительным органам потребовалось восемь месяцев для установления тела погибшей.
Как сообщили в ведомстве, заранее запланированное преступление характеризуется исключительной общественной опасностью, совершено с применением насилия, сокрытием следов, хладнокровием и аморальностью поведения подсудимых после совершения убийства.
— Согласно требованиям статьи 39 Уголовного кодекса, наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых уголовных правонарушений как осужденным, так и другими лицами, — отметили в Генрокуратуре. — Человек и жизнь человека являются высшими ценностями Республики Казахстан. Никто не вправе произвольно лишать человека жизни. В связи с этим, прокурор запросил назначить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Напомним, трагедия произошла осенью 2024 года. 18 октября Яна Легкодимова ушла из дома на встречу с Ризуаном Хайржановым. По данным следствия, между ними произошел конфликт. Хайржанов вызвал знакомого Алтынбека Катимова, после чего они вдвоем убили девушку и сбросили тело в реку у села Талдыколь.
Мама девушки начала поиски и обратилась в полицию. Позже задержали обоих подозреваемых, однако тело долго не находили. Поиски продолжались восемь месяцев и завершились в июне 2025 года, когда в Атырау нашли останки, подтвержденные экспертизой.
Летом дело передали в суд. Первый процесс состоялся 17 сентября. Сейчас слушания продолжаются.
22 октября в суде зачитали переписки между подсудимым и потерпевшей.
23 октября огласили данные из дневника Яны Легкодимовой, а также прокурор зачитал записки и стенограммы негласных следственных действий и представил сводку биллинга и треков базовых станций сотовой связи обвиняемых и потерпевшей.
Накануне обвиняемые отказались от дачи показаний в суде.
Также в ходе заседания стало известно о вынесении нового обвинительного акта, где ужесточили пункты статьи и санкции.