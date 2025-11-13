Генпрокуратура рассказала о судебном разбирательстве по делу Яны Легкодимовой

В суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении подсудимых, обвиняемых в убийстве Легкодимовой Яны в группе лиц по предварительному сговору.

На скамье подсудимых двое лиц, которые после убийства сбросили тело и телефон в реку.

Правоохранительным органам потребовалось восемь месяцев для установления тела погибшей.

Как сообщили в ведомстве, заранее запланированное преступление характеризуется исключительной общественной опасностью, совершено с применением насилия, сокрытием следов, хладнокровием и аморальностью поведения подсудимых после совершения убийства.

— Согласно требованиям статьи 39 Уголовного кодекса, наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых уголовных правонарушений как осужденным, так и другими лицами, — отметили в Генрокуратуре. — Человек и жизнь человека являются высшими ценностями Республики Казахстан. Никто не вправе произвольно лишать человека жизни. В связи с этим, прокурор запросил назначить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, трагедия произошла осенью 2024 года. 18 октября Яна Легкодимова ушла из дома на встречу с Ризуаном Хайржановым. По данным следствия, между ними произошел конфликт. Хайржанов вызвал знакомого Алтынбека Катимова, после чего они вдвоем убили девушку и сбросили тело в реку у села Талдыколь.

Мама девушки начала поиски и обратилась в полицию. Позже задержали обоих подозреваемых, однако тело долго не находили. Поиски продолжались восемь месяцев и завершились в июне 2025 года, когда в Атырау нашли останки, подтвержденные экспертизой.

Летом дело передали в суд. Первый процесс состоялся 17 сентября. Сейчас слушания продолжаются.

22 октября в суде зачитали переписки между подсудимым и потерпевшей.

23 октября огласили данные из дневника Яны Легкодимовой, а также прокурор зачитал записки и стенограммы негласных следственных действий и представил сводку биллинга и треков базовых станций сотовой связи обвиняемых и потерпевшей.

Накануне обвиняемые отказались от дачи показаний в суде.

Также в ходе заседания стало известно о вынесении нового обвинительного акта, где ужесточили пункты статьи и санкции.