    13:24, 15 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Госвизит Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан: какие документы подписаны

    По итогам переговоров и второго заседания Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана президенты приняли Совместное заявление, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Госвизит Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан: какие документы подписаны
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев подписали ряд документов. В том числе:

    1. Решение Высшего межгосударственного совета о создании Совета глав регионов Республики Казахстан и Республики Узбекистан;

    2. Решение Высшего межгосударственного совета о создании двусторонней рабочей группы по геологии и добыче редких и редкоземельных металлов;

    3. Решение Высшего межгосударственного совета о создании двусторонней рабочей группы по прогнозированию водности трансграничных рек.

    Также в присутствии глав государств состоялся обмен следующими подписанными межправительственными и межведомственными документами:

    4. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о координации на приграничных зонах радиочастотных присвоений, используемых наземными радиослужбами гражданского назначения Республики Казахстан и Республики Узбекистан;

    5. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о проведении совместных военных учений;

    6. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов;

    7. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан об открытии представительств таможенных служб Республики Казахстан и Республики Узбекистан;

    8. Программа сотрудничества между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Республики Узбекистан на 2026–2027 годы;

    9. Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством горнодобывающим промышленности и геологии Республики Узбекистан о развитии сотрудничества в сфере горной промышленности;

    10. Рамочное соглашение о создании совместной инвестиционной платформы;

    11. Меморандум между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения Республики Узбекистан о сотрудничестве в области оказания специализированной медицинской помощи с применением технологии стереотаксическое радиохирургическое лечение «Гамма-нож»;

    12. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере государственного и обязательного социального медицинского страхования между Некоммерческим акционерным обществом «Фонд социального медицинского страхования» Республики Казахстан и Фондом государственного медицинского страхования Республики Узбекистан;

    13. План совместных действий по сотрудничеству в сфере туризма между Комитетом индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан и Комитетом по туризму Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан на период 2026–2027 годы;

    14. Соглашение о сотрудничестве между акиматом Астаны и хокимиятом Ташкента;

    15. Рамочное соглашение о совместной реализации проектов в нефтегазохимической отрасли между АО НК «КазМунайГаз» и АО «Узбекнефтегаз»;

    16. Соглашение о принципах между АО НК «КазМунайГаз» и АО «Узбекнефтегаз» по разведочному проекту «Жаркын»;

    17. Меморандум о сотрудничестве между Республиканским общественным объединением «Ассамблея жастары» и Союзом молодежи Узбекистана.

    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева находится с государственным визитом в Ташкенте.

    Ранее главы двух государств провели переговоры.

    Позже Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев выступили на втором заседании Высшего межгосударственного совета, а также приняли участие в церемонии запуска совместных проектов.

    Также Шавкат Мирзиёев вручил Касым-Жомарту Токаеву высшую госнаграду Узбекистана.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Узбекистан Шавкат Мирзиёев Политика Международные отношения
    Анастасия Палагутина
