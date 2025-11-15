РУ
    12:18, 15 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Шавкат Мирзиёев: Отношения Казахстана и Узбекистана достигли высочайшего уровня партнерства и союзничества

    Президент Узбекистана в своем выступлении на втором заседании Высшего межгосударственного совета отметил важную роль Совета в расширении двустороннего сотрудничества, передает агентство Kazinform. 

    Фото: Акорда

    — Наши отношения сегодня достигли высочайшего уровня стратегического партнерства и союзничества. В их основе лежат прочное доверие, добрососедство и искренняя дружба между братскими народами наших стран. Высший межгосударственный совет, который мы учредили в прошлом году, показал свою актуальность и эффективность. Сегодня на втором заседании мы подробно обсудим новые направления взаимодействия и пути раскрытия огромного незадействованного потенциала. Примем ряд решений, которые дадут значительный импульс расширению нашего многопланового партнерства. В нынешних непростых условиях особое значение приобретает тесное и проактивное взаимодействие для минимизации негативного влияния экономической конъюнктуры на наши страны и на весь регион, — сказал Шавкат Мирзиёев.

    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева находится с государственным визитом в Ташкенте.

    Ранее главы двух государств провели переговоры.

    Махаббат Сыздыкова
