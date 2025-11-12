РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:20, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Фильмы на пропаганду ЛГБТ начнут проверять в Казахстане

    Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов сообщил, что в Казахстане начнут маркировать фильмы и книги, в которых будет выявлена пропаганда ЛГБТ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    кино
    Фото: Pexels

    По его словам, с вступлением в силу поправок о запрете пропаганды ЛГБТ такой контент будет отмечаться возрастными категориями 18+ и 21+. Материалы с подобными сценами будут доступны только аудитории старше 18 лет. Аналогично будет происходить с книгами: на местах продажи будут проставляться возрастные рекомендации.

    — Согласно статье 456 примечании 2 КоАП РК будет проводиться оценка и экспертиза фильмов. Если, согласно оценке, будет принято решение, что в материале содержатся принципы пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, то по решению суда этот контент будет блокироваться, — сказал вице-министр в кулуарах Мажилиса. 

    Он добавил, что проверка фильмов будет проводиться как по заявлениям граждан, так и перед выдачей прокатного удостоверения.

    — Сегодня есть механизм выдачи прокатного удостоверения. На эти ЛГБТ моменты сейчас не обращают внимания, потому что в перечне противоправного контента они не содержатся. Как только поправка вступит в силу, появится еще один пункт, на который будут обращать внимание при выдаче прокатного удостоверения в кинотеатрах Казахстана. Это станет основанием, чтобы по результатам экспертизы исключить данный контент, — пояснил Евгений Кочетов.

    Он также отметил, что фильмы, получившие прокатные удостоверения, также могут быть отозваны.

    Напомним, сегодня депутаты Мажилиса приняли во втором чтении законопроект, запрещающий распространение в публичном пространстве информации, содержащей пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации.

    Фильмы Казахстан Минкультуры и информации ЛГБТ Мажилис
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
