Фильмы на пропаганду ЛГБТ начнут проверять в Казахстане

По его словам, с вступлением в силу поправок о запрете пропаганды ЛГБТ такой контент будет отмечаться возрастными категориями 18+ и 21+. Материалы с подобными сценами будут доступны только аудитории старше 18 лет. Аналогично будет происходить с книгами: на местах продажи будут проставляться возрастные рекомендации.

— Согласно статье 456 примечании 2 КоАП РК будет проводиться оценка и экспертиза фильмов. Если, согласно оценке, будет принято решение, что в материале содержатся принципы пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, то по решению суда этот контент будет блокироваться, — сказал вице-министр в кулуарах Мажилиса.

Он добавил, что проверка фильмов будет проводиться как по заявлениям граждан, так и перед выдачей прокатного удостоверения.

— Сегодня есть механизм выдачи прокатного удостоверения. На эти ЛГБТ моменты сейчас не обращают внимания, потому что в перечне противоправного контента они не содержатся. Как только поправка вступит в силу, появится еще один пункт, на который будут обращать внимание при выдаче прокатного удостоверения в кинотеатрах Казахстана. Это станет основанием, чтобы по результатам экспертизы исключить данный контент, — пояснил Евгений Кочетов.

Он также отметил, что фильмы, получившие прокатные удостоверения, также могут быть отозваны.

Напомним, сегодня депутаты Мажилиса приняли во втором чтении законопроект, запрещающий распространение в публичном пространстве информации, содержащей пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации.