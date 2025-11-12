Запрет на пропаганду ЛГБТ: Мажилис принял законопроект

Депутат Елнур Бейсенбаев отметил, что дети и подростки ежедневно сталкиваются в интернете с информацией, способной негативно повлиять на их представления о семье, нравственности и будущем.

Он напомнил, что тема неоднократно поднималась депутатами Мажилиса. Также, в прошлом году петиция «Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!» собрала необходимые 50 тысяч подписей для официального рассмотрения.

— По итогам петиции, Национальный фонд содействия процветанию провел широкое исследование, которое резюмирует, что легитимизация и пропаганда нетрадиционных отношений способны подорвать чувства стабильности и ясности у подрастающего поколения. Именно поэтому инициативная группа из 18 депутатов предложила поправки, ограничивающие распространение информации, пропагандирующей педофилию и нетрадиционную ориентацию, — сказал Елнур Бейсенбаев.

Поправки затрагивают девять ключевых законов, включая законы о правах ребенка, рекламе, связи, культуре, образовании, кинематографии, масс-медиа.

Вводится определение «пропаганды нетрадиционной ориентации» и ограничение на ее размещение в масс-медиа, на онлайн-платформах и в телекоммуникационных сетях.

Данные нормы являются консолидированным решением Правительства, экспертного и гражданского сообщества, отметил депутат. По его словам, Казахстан не является первопроходцем в данном вопросе.

— Аналогичные нормы действуют в ряде стран, таких как Венгрия, Болгария, Литва, Польша, Кыргызстан и Россия. Кроме того, Верховный суд США поддержал позицию Президента Дональда Трампа о запрете трансгендерам указывать в паспорте пол, отличающийся от биологического. Это еще раз доказывает, что даже толерантная Америка не идет против законов матери природы, — заявил Елнур Бейсенбаев.

Депутат также подчеркнул, что речь не идет о «запретах» или «отмене» людей, принадлежащих к сообществу ЛГБТ.

— Никто не ограничивает их личные права. Вводимые нормы устанавливают рамки публичного распространения такой информации, что соответствует общепринятой международной практике, — добавил мажилисмен.

Ранее депутат Ирина Смирнова пояснила, что является пропагандой ЛГБТ.