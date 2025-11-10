Дело Хасана Касымбаева подходит к завершению

Сегодня подсудимые должны выступить с последним словом. Тем временем у здания районного суда собрались десятки людей — родственники, близкие и сторонники Касымбаева.

Фото: Kazinform

Они утверждают, что обвинения против него основаны исключительно на показаниях потерпевших и не подтверждены достаточными доказательствами. Собравшиеся требуют справедливого решения суда.

У здания суда дежурят сотрудники полиции и машина скорой помощи.

Ранее государственный обвинитель запросил для Хасана Касымбаева наказание в виде 15 лет лишения свободы, а для остальных подсудимых — от 9 до 22 лет.

Напомним, процесс стартовал 20 августа. Уже на первых заседаниях адвокаты подсудимых добились отвода прокурора Назгуль Тауекенбай. Тогда судья Айнагуль Тукубаева удовлетворила ходатайство, и государственный обвинитель покинула зал суда.

Разбирательство проходит с ограничениями для СМИ: журналисты следят за заседаниями из соседнего кабинета с помощью видеотрансляции.

На скамье подсудимых находятся шесть человек: Хасан Касымбаев, Руслан Алиев, Мадияр Калимжанов, Сайлау Актанов, Нурмухамет Султанбеков и Данияр Аскаров. Всем им вменяются три статьи уголовного кодекса: похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и вымогательство.

Ранее государственный обвинитель Ерлан Куланбаев огласил обвинительный акт по двум эпизодам. В качестве потерпевших по делу проходят предприниматель Арипжан Тажиев и фитнес-тренер Арман Алимов.

Потерпевший Арман Алимов, который в 2021 году был похищен и избит, уже дал показания в суде.

Напомним, Хасан Касымбаев был задержан в ноябре прошлого года по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и похищении, совершенных в июне 2021 года. Позже ему предъявили еще одно обвинение — вымогательство.

Имя Хасана Касымбаева стало широко известно среди казахстанцев после убийства 16-летнего подростка Шерзата Болата в Талгаре. Местные жители в социальных сетях связывали его с криминальной группировкой «Хуторские».

Но МВД отрицало существование такой ОПГ, утверждая, что «на учете не состоит». Также было заявлено, что Хасан Касымбаев не имеет отношения к убийству подростка в Талгаре.

Также стало известно, кто проходит обвиняемым вместе с Хасаном по делу.