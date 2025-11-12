Что будет считаться пропагандой ЛГБТ в Казахстане
Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов пояснил поправки, касающиеся запрета пропаганды ЛГБТ, передает корреспондент агентства Kazinform.
Он отметил, что речь идет о воспитательном влиянии на несовершеннолетних.
— Мы видим это так: c помощью этих норм будут защищены молодые казахстанцы, подростки от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии. Речь идет только лишь о том, чтобы запретить навязывание этой идеологии с положительной общественной оценкой нашим детям, — пояснил Евгений Кочетов в кулуарах Мажилиса.
Отметим, сегодня депутаты Мажилиса приняли во втором чтении законопроект, запрещающий распространение в публичном пространстве информации, содержащей пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации.
Также Евгений Кочетов сообщил, что в стране начнут маркировать фильмы и книги, в которых будет выявлена пропаганда ЛГБТ.