    15:50, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Что будет считаться пропагандой ЛГБТ в Казахстане

    Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов пояснил поправки, касающиеся запрета пропаганды ЛГБТ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    пропаганада. рупор
    Фото: freepik.com

    Он отметил, что речь идет о воспитательном влиянии на несовершеннолетних.

    — Мы видим это так: c помощью этих норм будут защищены молодые казахстанцы, подростки от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии. Речь идет только лишь о том, чтобы запретить навязывание этой идеологии с положительной общественной оценкой нашим детям, — пояснил Евгений Кочетов в кулуарах Мажилиса.

    Қазақстан мен Қытай арасындағы медиа ынтымақтастық тұрақты әрі ұзақмерзімді сипатқа ие — Евгений Кочетов
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Отметим, сегодня депутаты Мажилиса приняли во втором чтении законопроект, запрещающий распространение в публичном пространстве информации, содержащей пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации.

    Также Евгений Кочетов сообщил, что в стране начнут маркировать фильмы и книги, в которых будет выявлена пропаганда ЛГБТ.

    Карина Кущанова
    Автор
