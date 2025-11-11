РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:34, 11 Ноябрь 2025

    Контроль качества лекарств: 43 препарата изъяты с рынка в Казахстане

    Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов рассказал о результатах проверки лекарственных средств и медицинских изделий в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Контроль качества лекарств: 43 препарата изъяты с рынка в Казахстане
    Фото: Пресс-служба Правительства РК

    Он напомнил, что для контроля качества и безопасности лекарственных средств и медицинских изделий в стране функционируют 2 лаборатории.

    — В текущем году по результатам экспертизы 1723 лекарств и медизделий выявлены несоответствия в 43-х медикаментах, которые изъяты с рынка. Мы будем усиливать контроль качества и безопасности лекарств, так как это напрямую влияет на здоровье человека, планируем обеспечить 100% отбор препаратов, закупаемых в рамках бесплатного обеспечения, — сообщил он на заседании Правительства.

    Также, экспертной организацией проведена оценка эффективности порядка 3 500 лекарств по отношению к рискам, связанным с применением, из них выявлены несоответствия в 20%. В этой связи производители вносят изменения в регистрационные документы, а в случае критических значений регистрация препарата приостанавливается.

    Ранее сообщалось о новом механизме амбулаторного лекарственного обеспечения – сооплату за лекарства. Пилотный проект стартует в 2025 году в Астане и станет дополнением к действующей системе бесплатного обеспечения лекарственными средствами. 

