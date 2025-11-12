РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:26, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Официальная церемония встречи Президента Казахстана прошла в Кремле

    В Георгиевском зале Кремлевского дворца прошла официальная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Официальная церемония встречи Президента Казахстана проходит в Кремле
    Фото: Акорда
    Официальная церемония встречи Президента Казахстана проходит в Кремле
    Фото: Акорда
    Официальная церемония встречи Президента Казахстана проходит в Кремле
    Фото: Акорда
    Официальная церемония встречи Президента Казахстана проходит в Кремле
    Фото: Акорда
    Кремльде Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі
    Фото: Ақорда
    Кремльде Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі
    Фото: Ақорда

    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина 11 ноября прибыл с государственным визитом в Москву. Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт № 1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула.

    После в Кремле прошла неформальная встреча глав двух государств, которая длилась 2,5 часа. Также состоялся неформальный ужин президентов.

    Программу второго дня открыла церемония возложения цветов к мемориалу в Александровском саду.

    Также Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Россия
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают