Казахстан и Россия последовательно углубляют партнерство в подготовке кадров — Президент РК

— Государством принимаются меры по повышению престижа рабочих профессий и формированию в обществе новой трудовой культуры и признания заслуг людей труда. В конечном счете, наша главная цель — превратить рабочие профессии в реальные истории успеха для сотен тысяч наших граждан. Казахстан и Россия последовательно углубляют партнерство в подготовке кадров, это крайне важное направление совместной работы. Уверен, активизация образовательных и производственных связей позволит повысить качество подготовки специалистов, ускорить внедрение современных технологий. И здесь роль регионов трудно переоценить. Ведь данная сфера совместного приложения усилий имеет самое непосредственное отношение к благополучию наших граждан, — сказал Глава государства.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина 11 ноября прибыл с государственным визитом в Москву. Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт № 1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула.

После в Кремле прошла неформальная встреча глав двух государств, которая длилась 2,5 часа. Также состоялся неформальный ужин президентов.

Программу второго дня открыла церемония возложения цветов к мемориалу в Александровском саду. Позже Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

Также сегодня состоялись переговоры Президентов Казахстана и России.