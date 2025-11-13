РУ
    Казахстан и Россия последовательно углубляют партнерство в подготовке кадров — Президент РК

    На XXI Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил главную цель государства — превратить рабочие профессии в реальные истории успеха для сотен тысяч наших граждан, передает Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Год рабочих профессий: аграриев будущего готовят в Павлодарской области
    Фото: Артём Викторов / Kazinform

    — Государством принимаются меры по повышению престижа рабочих профессий и формированию в обществе новой трудовой культуры и признания заслуг людей труда.

    В конечном счете, наша главная цель — превратить рабочие профессии в реальные истории успеха для сотен тысяч наших граждан. 

    Казахстан и Россия последовательно углубляют партнерство в подготовке кадров, это крайне важное направление совместной работы.

    Уверен, активизация образовательных и производственных связей позволит повысить качество подготовки специалистов, ускорить внедрение современных технологий.

    И здесь роль регионов трудно переоценить. Ведь данная сфера совместного приложения усилий имеет самое непосредственное отношение к благополучию наших граждан, — сказал Глава государства. 

    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина 11 ноября прибыл с государственным визитом в Москву. Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт № 1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула.

    После в Кремле прошла неформальная встреча глав двух государств, которая длилась 2,5 часа. Также состоялся неформальный ужин президентов.

    Программу второго дня открыла церемония возложения цветов к мемориалу в Александровском саду. Позже Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

    Также сегодня состоялись переговоры Президентов Казахстана и России.

