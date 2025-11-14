РУ
телерадиокомплекс президента РК
РУ
    10:55, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Димашу Кудайбергену из-за фанатов пришлось забраться на крышу авто в Лондоне

    Необычный момент произошел после концерта казахстанского певца Димаша Кудайбергена в Лондоне: певец поднялся на крышу автомобиля, чтобы поблагодарить своих фанатов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Димаш Кудайберген забрался на крышу авто, чтобы поблагодарить фанатов в Лондоне
    Кадр из видео

    Видео с поклонниками певец опубликовал на своей странице в Instagram.

    — Спасибо, Лондон. Это видео было снято после концерта перед отелем, в котором мы остановились. Мне пришлось залезть на крышу машины, чтобы поблагодарить всех. Люблю вас. Увидимся завтра в Берлине. Спасибо вам за ваши потрясающее видео, — написал он.

    13 ноября Димаш Кудайберген после фееричного концерта в Лондоне прибыл в столицу Германии. Уже сегодня, 14 ноября, в Max-Schmeling-Halle пройдет шоу Stranger.

    Концерт Димаша будет проходить в одном из крупнейших спортивных сооружений Берлина. Оно было построено в 1993–1997 годах по проекту архитектурного бюро Joppien Dietz Architekten в связи с заявкой Берлина на проведение Олимпийских игр в 2000 году. Названо в честь известного немецкого боксера Макса Шмелинга.
    Ранее Димаш Кудайберген дал интервью CNN, в котором рассказал о своем творческом пути, дисциплине, лежащей в основе его необычного шестиоктавного диапазона, а также о своем стремлении продвигать культуру и ценности Казахстана на мировой сцене.

    Димаш Кудайберген Великобритания Лондон
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
