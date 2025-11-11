РУ
    12:10, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Суд объяснил приговор по делу Хасана Касымбаева

    Талгарский районный суд Алматинской области разъяснил приговор Хасану Касымбаеву и пяти соучастникам, передает агентство Kazinform.

    Талгарский районный суд
    Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

    Хасан Касымбаев обвинялся по статьям Уголовного кодекса: организация похищения человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и вымогательство. Остальные подсудимые — Қ., Ақ., Ал., Ас., С. — обвинялись по статьям о похищении человека и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

    Суд установил, что Касымбаев, действуя в сговоре с соучастниками, организовал нападение на Армана Алимова с применением физического насилия. Подсудимые насильно посадили потерпевшего в автомобиль, вывезли за пределы населенного пункта и продолжили избиение. В результате потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

    Кроме того, Касымбаев совместно с другими лицами, применяя насилие, вымогал у Арипжана Тажиева денежные средства в размере 1 000 000 тенге. Вина подсудимых была доказана показаниями потерпевших, протоколами осмотра места происшествия, результатами очных ставок и заключениями экспертиз.

    Решение суда по наказанию

    Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных деяний, а также личность виновных, суд назначил следующие наказания:

    * Хасан Касымбаев как организатор преступлений — 12 лет лишения свободы;
    * Қ., с учетом предыдущей судимости за тяжкое преступление (хулиганство) — 9 лет 6 месяцев;
    * Ақ., с учетом предыдущей судимости за тяжкое преступление (хулиганство) — 8 лет 6 месяцев;
    * С., с учетом предыдущей судимости за особо тяжкое преступление (убийство) — 22 года;
    * Ал. и Ас., ранее не судимые — по 8 лет лишения свободы каждому.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Отметим, по материалам следствия, обвинения были предъявлены по двум эпизодам, в которых потерпевшими признаны предприниматель Арипжан Тажиев и фитнес-тренер Арман Алимов.

    Потерпевший Арман Алимов, который в 2021 году был похищен и избит, дал показания в суде.

    Напомним, Хасан Касымбаев был задержан в ноябре прошлого года по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и похищении, совершенных в июне 2021 года. Позже ему предъявили еще одно обвинение — вымогательство.

    Имя Хасана Касымбаева стало широко известно среди казахстанцев после убийства 16-летнего подростка Шерзата Болата в Талгаре. Местные жители в социальных сетях связывали его с криминальной группировкой «Хуторские».

    Но МВД отрицало существование такой ОПГ, утверждая, что «на учете не состоит», и Касымбаев не имеет отношения к убийству подростка в Талгаре.

    Еламан Турысбеков
    Автор
