Суд объяснил приговор по делу Хасана Касымбаева

Хасан Касымбаев обвинялся по статьям Уголовного кодекса: организация похищения человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и вымогательство. Остальные подсудимые — Қ., Ақ., Ал., Ас., С. — обвинялись по статьям о похищении человека и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Суд установил, что Касымбаев, действуя в сговоре с соучастниками, организовал нападение на Армана Алимова с применением физического насилия. Подсудимые насильно посадили потерпевшего в автомобиль, вывезли за пределы населенного пункта и продолжили избиение. В результате потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Кроме того, Касымбаев совместно с другими лицами, применяя насилие, вымогал у Арипжана Тажиева денежные средства в размере 1 000 000 тенге. Вина подсудимых была доказана показаниями потерпевших, протоколами осмотра места происшествия, результатами очных ставок и заключениями экспертиз.

Решение суда по наказанию

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных деяний, а также личность виновных, суд назначил следующие наказания:

* Хасан Касымбаев как организатор преступлений — 12 лет лишения свободы;

* Қ., с учетом предыдущей судимости за тяжкое преступление (хулиганство) — 9 лет 6 месяцев;

* Ақ., с учетом предыдущей судимости за тяжкое преступление (хулиганство) — 8 лет 6 месяцев;

* С., с учетом предыдущей судимости за особо тяжкое преступление (убийство) — 22 года;

* Ал. и Ас., ранее не судимые — по 8 лет лишения свободы каждому.

Приговор не вступил в законную силу.

Отметим, по материалам следствия, обвинения были предъявлены по двум эпизодам, в которых потерпевшими признаны предприниматель Арипжан Тажиев и фитнес-тренер Арман Алимов.

Потерпевший Арман Алимов, который в 2021 году был похищен и избит, дал показания в суде.

Напомним, Хасан Касымбаев был задержан в ноябре прошлого года по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и похищении, совершенных в июне 2021 года. Позже ему предъявили еще одно обвинение — вымогательство.

Имя Хасана Касымбаева стало широко известно среди казахстанцев после убийства 16-летнего подростка Шерзата Болата в Талгаре. Местные жители в социальных сетях связывали его с криминальной группировкой «Хуторские».

Но МВД отрицало существование такой ОПГ, утверждая, что «на учете не состоит», и Касымбаев не имеет отношения к убийству подростка в Талгаре.