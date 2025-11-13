Мать Бишимбаева рассказала в суде о происхождении почти миллиона долларов

Женщина объяснила происхождение 990 тысяч долларов, которые Кемелова якобы получила от нее.

Прокурор уточнил, откуда у семьи такие средства. Нурлыбекова рассказала о многолетней предпринимательской деятельности. По ее словам, с 1993 года она занималась бизнесом, затем работала как индивидуальный предприниматель, поставляя на рынок в Кызылорде товары. Позднее она открыла школу в Таразе, спа-салон, позже было продано одно из помещений и двухэтажный дом.

После этого Нурлыбекова переехала в Шымкент, где продолжила бизнес. Она обучала выпускников, открыла консалтинговую компанию и производство препарата для стоматологии.

Таким образом, по ее словам, средства были заработаны законным путем. Легальность доходов подтвердила проверка антикоррупционной службы в 2017 году.

В ходе процесса Кемелова спросила, откуда у Нурлыбековой деньги на адвоката. Мать Бишимбаева ответила, что занимается бизнесом уже 30 лет и семья всегда имела собственные средства.

Мать Бишимбаева отметила, что знает подсудимую Кемелову более 15 лет. Она является женой двоюродного брата ее супруга. Между ними сложились доверительные отношения. По ее словам, Кемелова убедила ее, что якобы имеет родственника, который предупреждал о возможном обыске. Опасаясь потерять средства, Нурлыбекова передала ей почти миллион долларов.

10 декабря 2023 года, по словам Альмиры Нурлыбековой, они с дочерью передали чемодан с деньгами Бекзат Кемеловой.

Судебное заседание продолжается.

Ранее мы писали о том, что мать Бишимбаева обвинила родственницу в присвоении 990 тысяч долларов.