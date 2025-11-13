РУ
    11:01, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Мать Бишимбаева обвинила родственницу в присвоении 990 тысяч долларов: в Астане проходит суд

    В специализированном межрайонном следственном суде Астаны продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Бекзат Кемеловой, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мать Бишимбаева обвинила родственницу в присвоении 990 тыс долларов: в Астане проходит суд
    Фото: Дамира Кенесбай/Kazinform

    Потерпевшей по делу проходит Альмира Нурлыбекова — мать Куандыка Бишимбаева, осужденного по делу об убийстве свей жены Салтанат Нукеновой.

    Процесс по данному делу ведет судья Назгуль Бапакова.

    По материалам дела, Альмира Нурлыбекова обвиняет свою родственницу Бекзат Кемелову в том, что та завладела ее средствами на сумму 990 тысяч долларов США (453 млн 182 тыс 400 тенге согласно обвинительному акту).

    В начале судебного разбирательства адвокат потерпевшей Ерлан Газымжанов обратился к суду о взыскании с Бекзат Кемеловой суммы ущерба.

    После оглашения обвинительного акта судья уточнила у подсудимой, согласна ли она с обвинением. Бекзат Кемелова свою вину не признала.

    В настоящее время в суде заслушиваются показания потерпевшей.

    Теги:
    Куандык Бишимбаев Суды Астана Дело Бишимбаева
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
