Мать Бишимбаева обвинила родственницу в присвоении 990 тысяч долларов: в Астане проходит суд

Потерпевшей по делу проходит Альмира Нурлыбекова — мать Куандыка Бишимбаева, осужденного по делу об убийстве свей жены Салтанат Нукеновой.

Процесс по данному делу ведет судья Назгуль Бапакова.

По материалам дела, Альмира Нурлыбекова обвиняет свою родственницу Бекзат Кемелову в том, что та завладела ее средствами на сумму 990 тысяч долларов США (453 млн 182 тыс 400 тенге согласно обвинительному акту).

В начале судебного разбирательства адвокат потерпевшей Ерлан Газымжанов обратился к суду о взыскании с Бекзат Кемеловой суммы ущерба.

После оглашения обвинительного акта судья уточнила у подсудимой, согласна ли она с обвинением. Бекзат Кемелова свою вину не признала.

В настоящее время в суде заслушиваются показания потерпевшей.