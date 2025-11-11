РУ
    11:43, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Минздрав РК пересмотрел цены на 2 900 лекарств в рамках ГОБМП и ОСМС

    Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов рассказал о результатах реформирования механизма ценообразования лекарств в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Минздрав РК пересмотрел цены на 2 900 лекарств в рамках ГОБМП и ОСМС
    Фото: Пресс-служба Правительства РК

    — В соответствии с поручением Главы государства Министерством проведена системная работа по реформированию механизма ценообразования. Исключены маркетинговые и транспортные расходы, снижена предельная цена генерических препаратов на 30% от стоимости оригинальных препаратов и актуализирован список референтных стран. В качестве реферирования обеспечен доступ к международной базе данных, которая содержит актуальные цены в более 100 странах, — сказал он на заседании Правительства. 

    По его словам, с учетом нового механизма ценообразования пересмотрены цены на 2 900 торговых наименований лекарств в рамках ГОБМП и ОСМС, 4 900 для розничной и оптовой реализации.

    — Сравнительный анализ цен по итогам нескольких месяцев подтверждает эффективность внедренного механизма ценового регулирования и его позитивное влияние на экономическую доступность лекарственных средств для населения.
    Экономия по результатам проведенных закупок Единым дистрибьютором составила 70,5 млрд. тенге в 2025 году. Сэкономленные средства направляется на закуп дополнительной потребности лекарственных средств, — добавил вице-министр.

    Также, по его словам, в рамках мониторинга розничной сети в октябре текущего года отмечается снижение цен в среднем на 11% среди наиболее востребованных препаратов.

    Ранее мы писали о том, что по результатам экспертизы 1723 лекарств и медизделий выявлены несоответствия в 43-х медикаментах, которые изъяты с рынка.   

