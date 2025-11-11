Минздрав РК пересмотрел цены на 2 900 лекарств в рамках ГОБМП и ОСМС

— В соответствии с поручением Главы государства Министерством проведена системная работа по реформированию механизма ценообразования. Исключены маркетинговые и транспортные расходы, снижена предельная цена генерических препаратов на 30% от стоимости оригинальных препаратов и актуализирован список референтных стран. В качестве реферирования обеспечен доступ к международной базе данных, которая содержит актуальные цены в более 100 странах, — сказал он на заседании Правительства.

По его словам, с учетом нового механизма ценообразования пересмотрены цены на 2 900 торговых наименований лекарств в рамках ГОБМП и ОСМС, 4 900 для розничной и оптовой реализации.

— Сравнительный анализ цен по итогам нескольких месяцев подтверждает эффективность внедренного механизма ценового регулирования и его позитивное влияние на экономическую доступность лекарственных средств для населения.

Экономия по результатам проведенных закупок Единым дистрибьютором составила 70,5 млрд. тенге в 2025 году. Сэкономленные средства направляется на закуп дополнительной потребности лекарственных средств, — добавил вице-министр.

Также, по его словам, в рамках мониторинга розничной сети в октябре текущего года отмечается снижение цен в среднем на 11% среди наиболее востребованных препаратов.





Ранее мы писали о том, что по результатам экспертизы 1723 лекарств и медизделий выявлены несоответствия в 43-х медикаментах, которые изъяты с рынка.