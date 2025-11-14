Рост вирусных инфекций среди детей фиксируют в Павлодаре
Врачи областной детской больницы сообщают, что ежедневно принимают около 100–120 детей. Они часто заболевают острыми и остро-респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). В настоящее время в областной детской больнице лечение принимают более 230 детей с диагнозами ОРВИ и ОРЗ, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам медиков, многие дети остаются на домашнем лечении. Родители обеспокоены тем, что температура у детей долго не снижается, наблюдается сильный кашель. Павлодарцы предполагают, что это может быть «один из видов ковида».
Однако врачи уверяют, что это сезонная простуда, и призывают жителей не паниковать.
— Осенью начинается сезон вирусных респираторных инфекций и гриппа. Это сезонная инфекция. Нет подтвержденной информации что дети, зараженные ковидом, лежат в одной палате с другими детьми, — сообщили в областной детской больнице.
По данным больницы, ежедневно обращаются 100–120 детей, но не всех госпитализируют. На данный момент в инфекционном стационаре проходят лечение 236 детей.
— Стационар работает на полную мощность, при необходимости мы готовы развернуть дополнительные койки-места, — добавили в больнице.
Ранее сообщалось, что с сентября этого года в Казахстане зарегистрировали 1 278 745 случаев ОРВИ.