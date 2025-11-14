РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:23, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Рост вирусных инфекций среди детей фиксируют в Павлодаре

    Врачи областной детской больницы сообщают, что ежедневно принимают около 100–120 детей. Они часто заболевают острыми и остро-респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). В настоящее время в областной детской больнице лечение принимают более 230 детей с диагнозами ОРВИ и ОРЗ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Павлодаре фиксируют рост вирусных инфекций среди детей
    Фото: Правительство РК

    По словам медиков, многие дети остаются на домашнем лечении. Родители обеспокоены тем, что температура у детей долго не снижается, наблюдается сильный кашель. Павлодарцы предполагают, что это может быть «один из видов ковида».

    Однако врачи уверяют, что это сезонная простуда, и призывают жителей не паниковать.

    — Осенью начинается сезон вирусных респираторных инфекций и гриппа. Это сезонная инфекция. Нет подтвержденной информации что дети, зараженные ковидом, лежат в одной палате с другими детьми, — сообщили в областной детской больнице.

    По данным больницы, ежедневно обращаются 100–120 детей, но не всех госпитализируют. На данный момент в инфекционном стационаре проходят лечение 236 детей.

    — Стационар работает на полную мощность, при необходимости мы готовы развернуть дополнительные койки-места, — добавили в больнице.

    Ранее сообщалось, что с сентября этого года в Казахстане зарегистрировали 1 278 745 случаев ОРВИ.

    Теги:
    Здравоохранение Павлодар Дети Регионы Санэпидконтроль Больницы Павлодарская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают