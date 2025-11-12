РУ
    22:17, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Началась неформальная встреча Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным в Кремле

    В Кремле началась неформальная встреча Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом России Владимиром Путиным, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: ТАСС

    Напомним, сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина прибыл с государственным визитом в Москву.

    Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт № 1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула.

    Перед визитом в Москву на страницах «Российской газеты» была опубликована статья Главы нашего государства «Вечная дружба — путеводная звезда для наших народов», в которой ключевым пунктом визита Президент обозначил планируемое подписание Декларации о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

    О том, какие принципы сотрудничества являются узловыми в казахстанско-российском взаимодействии, можно прочитать в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

