    10:22, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Пенсионные накопления могут разрешить использовать казахстанцам для сокращения срока выплат по ипотеке

    В Министерстве промышленности и строительства опубликовали проект поправок к приказу, который позволит использовать единовременные пенсионные выплаты для погашения ипотеки, передает агентство Kazinform. 

    Пенсионные накопления могут разрешить использовать для сокращения выплат по ипотеке
    Фото: Pexels

    Казахстанцы смогут принять участие в публичном обсуждении проекта до 21 ноября на портале «Открытые НПА».

    Предполагается, что пенсионные накопления можно будет на следующие цели:

    • погашение основного долга по ипотечному жилищному займу;
    • уменьшение ежемесячного платежа;
    • сокращение срока кредита.

    Такие изменения предлагают, чтобы привести нормы в соответствие с новым Налоговым кодексом, который освобождает от удержания ИПН с единовременных пенсионных выплат, а также снизить долговую нагрузку по ипотеке.

    Ранее стало известно, что Минпром не поддержал предложение «Отбасы банка» ограничить продажу жилья, купленного с использованием ЕПВ. Эти изменения банк планировал внести для предотвращения рисков нецелевого использования пенсионных средств. Как выяснилось во время анализа операций с ЕПВ был выявлен случай, когда одна и та же квартира несколько раз перепродавалась разным людям — и каждый из покупателей использовал для этого свои пенсионные излишки. 

    Напомним, в Казахстане вводят запрет на досрочное снятие пенсионных накоплений для лечения зубов. 

    Пенсия
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
