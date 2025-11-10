Пенсионные накопления могут разрешить использовать казахстанцам для сокращения срока выплат по ипотеке

Казахстанцы смогут принять участие в публичном обсуждении проекта до 21 ноября на портале «Открытые НПА».

Предполагается, что пенсионные накопления можно будет на следующие цели:

погашение основного долга по ипотечному жилищному займу;

уменьшение ежемесячного платежа;

сокращение срока кредита.

Такие изменения предлагают, чтобы привести нормы в соответствие с новым Налоговым кодексом, который освобождает от удержания ИПН с единовременных пенсионных выплат, а также снизить долговую нагрузку по ипотеке.

Ранее стало известно, что Минпром не поддержал предложение «Отбасы банка» ограничить продажу жилья, купленного с использованием ЕПВ. Эти изменения банк планировал внести для предотвращения рисков нецелевого использования пенсионных средств. Как выяснилось во время анализа операций с ЕПВ был выявлен случай, когда одна и та же квартира несколько раз перепродавалась разным людям — и каждый из покупателей использовал для этого свои пенсионные излишки.

Напомним, в Казахстане вводят запрет на досрочное снятие пенсионных накоплений для лечения зубов.