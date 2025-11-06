Ограничений не будет: Отбасы банк о продаже жилья, купленного на пенсионные

В банке рассказали, что при анализе операций с ЕПВ был выявлен случай, когда одна и та же квартира несколько раз перепродавалась разным людям — и каждый из покупателей использовал для этого свои пенсионные излишки. Хотя подобные действия не нарушают закон, они могут создавать риски нецелевого использования пенсионных средств и влиять на формирование цен на рынке недвижимости.

Чтобы предотвратить подобные риски, Отбасы банк обратился в Министерство промышленности и строительства РК с предложением внести изменения в правила использования ЕПВ.

— Банк предлагал разрешить последующую продажу жилья, купленного с использованием ЕПВ, только по истечении пяти лет. Однако это предложение не было поддержано, поскольку закон прямо определяет, в каких случаях на недвижимость можно накладывать обременения. Жилье, приобретенное за счет ЕПВ, к ним не относится, — сообщили в банке.

Таким образом, казахстанцы по-прежнему могут использовать свои пенсионные накопления для улучшения жилищных условий в обычном порядке. Все заявки продолжают рассматриваться в штатном режиме.

С 2021 года через платформу банка было обработано почти 1,5 миллиона заявок, направленных на улучшение жилищных условий. Граждане используют свои пенсионные излишки для погашения ипотеки, внесения первоначального взноса, строительства жилья, прямого выкупа квартир, а также пополнения вкладов в системе жилищных сбережений для последующего льготного кредитования.

Напомним, Агентством по финансовому мониторингу выявлены факты необоснованного изъятия 200 млрд тенге из ЕНПФ на фиктивное оказание стоматологических услуг.

После этого, с 15 сентября «Отбасы банк» приостановил прием заявок на снятие пенсионных для лечения зубов.

Также стало известно, что казахстанцы больше не смогут тратить деньги из ЕНПФ на лечение зубов. Соответствующие поправки подготовило Министерство здравоохранения в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение.

Ранее сообщалось, что в Казахстане не планируют вводить запрет на досрочное снятие пенсионных накоплений.