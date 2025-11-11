РУ
    12:27, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Бектенов поручил упростить доступ к геологической информации Казахстана

    Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства сообщил о Единой платформе недропользования, которая объединяет 22 государственные услуги. Теперь лицензии можно получать автоматически, а исполнение обязательств недропользователей — отслеживать в режиме онлайн, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Бектенов
    Фото: Ағибай Аяпбергенов/Kazinform

    — На данный момент оцифровано около 3,5 млн единиц первичной геологической информации, которые ранее хранились на бумажных носителях, магнитных лентах и фотографиях, — отметил Премьер-министр.

    Он поручил Министерству промышленности совместно с Минфином, Минцифры и Национальной геологической службой до конца следующего года завершить оцифровку всех исторических данных.

    — Это в целом упростит доступ к исторической и новой геологической информации Казахстана, а также облегчит реализацию проектов по привлечению инвестиций, разведке и разработке месторождений, — подчеркнул Бектенов.

    По словам Премьер-министра, существующие геологические карты устарели и уже не позволяют детально определять потенциал месторождений и их точное расположение. Поэтому работа по обновлению карт и увеличению их масштаба будет продолжена.

    Как сообщалось ранее, в Казахстане на учет поставили пять новых месторождений.

    Дамира Кеңесбай
    Автор
