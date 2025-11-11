Бектенов поручил упростить доступ к геологической информации Казахстана
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства сообщил о Единой платформе недропользования, которая объединяет 22 государственные услуги. Теперь лицензии можно получать автоматически, а исполнение обязательств недропользователей — отслеживать в режиме онлайн, передает корреспондент агентства Kazinform.
— На данный момент оцифровано около 3,5 млн единиц первичной геологической информации, которые ранее хранились на бумажных носителях, магнитных лентах и фотографиях, — отметил Премьер-министр.
Он поручил Министерству промышленности совместно с Минфином, Минцифры и Национальной геологической службой до конца следующего года завершить оцифровку всех исторических данных.
— Это в целом упростит доступ к исторической и новой геологической информации Казахстана, а также облегчит реализацию проектов по привлечению инвестиций, разведке и разработке месторождений, — подчеркнул Бектенов.
По словам Премьер-министра, существующие геологические карты устарели и уже не позволяют детально определять потенциал месторождений и их точное расположение. Поэтому работа по обновлению карт и увеличению их масштаба будет продолжена.
Как сообщалось ранее, в Казахстане на учет поставили пять новых месторождений.