Бектенов поручил упростить доступ к геологической информации Казахстана

— На данный момент оцифровано около 3,5 млн единиц первичной геологической информации, которые ранее хранились на бумажных носителях, магнитных лентах и фотографиях, — отметил Премьер-министр.

Он поручил Министерству промышленности совместно с Минфином, Минцифры и Национальной геологической службой до конца следующего года завершить оцифровку всех исторических данных.

— Это в целом упростит доступ к исторической и новой геологической информации Казахстана, а также облегчит реализацию проектов по привлечению инвестиций, разведке и разработке месторождений, — подчеркнул Бектенов.

По словам Премьер-министра, существующие геологические карты устарели и уже не позволяют детально определять потенциал месторождений и их точное расположение. Поэтому работа по обновлению карт и увеличению их масштаба будет продолжена.

