О чем говорится в Декларации, которую подписали Токаев и Путин

Декларация о переходе межгосударственных отношений Российской Федерации и Республики Казахстанна уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества (Москва, 12 ноября 2025 года)

Российская Федерация и Республика Казахстан по итогам первого государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Российскую Федерацию 12 ноября 2025 года,

действуя в строгом соответствии с положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Казахстан от 25 мая 1992 года, Декларации между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие, от 6 июля 1998 года, а также Договора между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 года,

опираясь на долгосрочные ориентиры Совместного заявления Президента Российской Федерации и Президента Республики Казахстан к 10-летию подписания Договора между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 9 ноября 2023 года и Совместного заявления Президента Российской Федерации и Президента Республики Казахстан об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка от 27 ноября 2024 года,

подчеркивая присущую российско-казахстанскому диалогу особую атмосферу взаимопонимания, равноправия и доверия,

подтверждая нерушимость многовековой дружбы и союзничества, основанных на взаимовыручке и уважении к общей истории, суверенитету и территориальной целостности, самостоятельной внутренней и внешней политике, культурному своеобразию,

заявляя о решимости поддерживать друг друга в условиях глобальных вызовов и угроз, а также в противостоянии любым попыткам внутриполитической дестабилизации,

приветствуя неизменно высокую динамику практического взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной областях, сферах обороны и безопасности,

в интересах дальнейшего развития всего комплекса многоплановых двусторонних отношений и сотрудничества в многостороннем формате, их вывода на более высокий уровень во имя процветания и мирного будущего обоих государств, укрепления безопасности и стабильности в нашем общем регионе и в Евразии в целом,

ПРОВОЗГЛАШАЮТ установление между ними всеобъемлющего стратегического партнерства в рамках союзнических отношений, содержание которого предполагает следующее:

I. В области политики и безопасности

1. Стороны будут поддерживать высокую динамику политических контактов на всех уровнях, доверительный диалог лидеров государств, глав правительств, руководителей органов центральной и региональной власти, интенсивные межпарламентские и общественные связи в качестве залога нерушимости привилегированных отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.

2. Стороны сохраняют приверженность целям построения более представительного и справедливого многополярного миропорядка, основанного на соблюдении норм международного права, включая все цели и принципы, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций (ООН).

3. Стороны будут тесно сотрудничать в интересах устойчивой международной безопасности исходя из того, что обеспечение государствами и их объединениями собственной безопасности не должно осуществляться в ущерб безопасности других. Фундаментальным интересам Сторон отвечает формирование надежной архитектуры равной и неделимой безопасности на Евразийском континенте. К ее системообразующим элементам относятся Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружество Независимых Государств (СНГ), Шанхайская организация сотрудничества и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

4. Стороны подтверждают ключевую роль ОДКБ в поддержании региональной стабильности и подчеркивают стремление к дальнейшему наращиванию потенциала этой Организации, в том числе в рамках предстоящего в 2026 году председательства в ней Российской Федерации. Стороны будут способствовать совершенствованию механизмов кризисного реагирования ОДКБ, повышению боеспособности сил и средств системы коллективной безопасности, углублению взаимодействия в борьбе с современными вызовами и угрозами.

5. Стороны признают безальтернативность укрепления режима Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года и будут предпринимать скоординированные усилия по обеспечению целостности и устойчивости Договора, недопущению его использования в угоду конъюнктурным интересам. Стороны также подтвердили свою убежденность в том, что международно признанные зоны, свободные от ядерного оружия, укрепляют международный и региональный мир и безопасность, усиливают режим данного Договора. В этом контексте Стороны отметили значимую роль Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии от 8 сентября 2006 года (Семипалатинский договор) — единственной подобной зоне в Северном полушарии.

6. Стороны намерены развивать сотрудничество в области биологической безопасности, в том числе в рамках Координационного совета уполномоченных органов государств — членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности, и оказывать взаимную поддержку инициативам по укреплению режима Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.

7. Стороны намерены углублять сотрудничество в области обеспечения международной информационной безопасности; подчеркивают ключевую роль ООН в обсуждении вопросов международной информационной безопасности; приветствуют договоренность о создании в ООН в 2026 году всемирного механизма по достижениям в области информационно-коммуникационных технологий в контексте международной безопасности и продвижению ответственного поведения государств в сфере использования информационно-коммуникационных технологий; подчеркивают необходимость выработки в рамках этого механизма универсальных юридически обязывающих норм в сфере международной информационной безопасности; призывают прилагать усилия для скорейшего вступления в силу Конвенции ООН против киберпреступности от 24 декабря 2024 года, а также для совершенствования механизмов борьбы с информационной преступностью путем разработки дополнительного протокола к названной Конвенции; считают недопустимыми попытки использования информационно-коммуникационных технологий для вмешательства во внутренние дела государств, а также в диверсионно-террористических целях; поддерживают центральную роль ООН в обсуждении тематики искусственного интеллекта с упором на обеспечение суверенитета и соблюдение национального законодательства разработчиками таких технологий.

8. Неизменной для Сторон остается ценность принципов сотрудничества прикаспийских государств, изложенных в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря от 12 августа 2018 года, включая неприсутствие на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих сторонам, ненанесение ущерба безопасности друг друга, непредоставление прикаспийскими странами своей территории другим государствам для совершения агрессии и других военных действий против любой из Сторон, а также использование Каспийского моря в мирных целях, решения всех вопросов, связанных с Каспийским морем, мирными средствами.

9. Принимая во внимание изменение уровня Каспийского моря, Стороны подтверждают заинтересованность в сотрудничестве по сохранению его водных ресурсов при участии всех прикаспийских государств. Стороны придают важное значение инициативе Республики Казахстан о разработке соответствующей межгосударственной программы прикаспийских государств.

10. Стороны приветствовали учреждение в Республике Казахстан Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана как перспективной платформы для продвижения взаимовыгодных, долгосрочных и общерегиональных проектов устойчивого развития.

11. Стороны продолжат прилагать совместные усилия для предотвращения размещения оружия в космосе и применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, а также для продвижения инициативы принятия политического обязательства не размещать первыми оружие в космосе.

II. В области экономического сотрудничества и интеграции

12. Стороны готовы совместно работать по вопросам сопряжения интеграционных процессов на евразийском пространстве, включая либерализацию торговых отношений между их участниками, совместное развитие транспортно-логистической инфраструктуры и другие вопросы экономического взаимодействия, в том числе в рамках идеи Большого Евразийского партнерства.

Отмечая растущий международный авторитет Евразийского экономического союза, Стороны продолжат развивать общие рынки в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и совместно решать задачи повышения конкурентоспособности национальных экономик, в том числе в рамках председательства Республики Казахстан в Союзе в 2026 году.

В качестве важной интеграционной площадки для широкой кооперации Сторонами рассматривается СНГ. Стороны выступают за развитие и углубление взаимодействия в рамках Содружества и выражают готовность к дальнейшей совместной работе по укреплению его потенциала как авторитетной международной организации, вносящей весомый вклад в процессы глобального и регионального сотрудничества.

13. Стороны полнее раскроют потенциал торгово-экономического, промышленного, энергетического, финансового и инфраструктурного сотрудничества, сельскохозяйственной и продовольственной кооперации; продолжат диверсификацию торговой структуры, ее адаптацию к современным геополитическим условиям, снятие избыточных барьеров для движения товаров и услуг во взаимной торговле и при транзите, выстраивание «бесшовного» транспортно-логистического пространства, цифровизацию экономик, совершенствование технического регулирования, поиск новых отраслей для взаимодействия.

14. Стороны будут последовательно наращивать взаимодействие в сфере экспортного контроля, руководствуясь задачей по достижению оптимального баланса между развитием международной торговли и мерами, направленными на поддержание мира и безопасности.

15. Принимая во внимание самую протяженную в мире непрерывную сухопутную границу между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, Стороны будут использовать межрегиональное и приграничное сотрудничество в качестве уникального инструмента для укрепления межгосударственных отношений.

16. В свете отмечаемого в нынешнем году 20-летия Договора между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о российско-казахстанской государственной границе от 18 января 2005 года Стороны подчеркивают основополагающее и глубоко символическое значение данного документа в контексте взаимного доверия и уважения к суверенитету и территориальной целостности обоих государств.

17. Стороны будут и далее укреплять финансовое сотрудничество, в том числе направленное на расширение использования национальных валют во взаимных расчетах и развитие платежных инфраструктур.

18. Стороны подтверждают, что международные обязательства, касающиеся иммунитетов государств и их собственности, включая суверенные резервы, должны неукоснительно соблюдаться.

19. Стороны признают важность формирования стабильных, не подверженных политической конъюнктуре международных транспортных коридоров, модернизации и расширения логистической инфраструктуры, обеспечивающей экономический суверенитет.

Стороны подтвердили, что одним из ключевых направлений сотрудничества является создание единого евразийского транспортно-логистического каркаса, позволяющего укрепить региональную взаимосвязанность и диверсифицировать потоки грузов за счет более эффективных, надежных и безопасных цепочек поставок.

Особое значение будут иметь усилия по наращиванию пропускной способности Международного транспортного коридора «Север — Юг» и его сопряжению с другими транспортными артериями в регионе.

В целях упрочения транспортной связанности между Российской Федерацией и Республикой Казахстан Стороны продолжат сотрудничество по формированию новых и модернизации существующих международных транспортных коридоров, в частности маршрута «Западная Европа — Западный Китай». Особое внимание также будет уделяться улучшению трансграничной логистической инфраструктуры, в том числе реконструкции и совершенствованию пунктов пропуска на российско-казахстанской государственной границе с применением современных цифровых решений. Стороны будут также взаимодействовать в рамках инициативы «Трансалтайский диалог», нацеленной на развитие потенциала евразийского «алтайского» региона.

20. Стороны продолжат укреплять партнерство в энергетической сфере, включающее добычу, транспортировку и поставки нефти и нефтепродуктов, природного газа, угля и электроэнергии. В целях обеспечения экономической и энергетической безопасности Российской Федерации и Республики Казахстан Стороны продолжат формировать условия для беспрепятственной транспортировки энергоресурсов, реализации совместных энергетических проектов, в том числе в области разведки и разработки новых месторождений, повышения энергоэффективности своих экономик.

21. Особое внимание уделяется развитию сотрудничества в газовой сфере, в том числе вопросам транспортировки газа в третьи страны, а также обеспечению надежной защиты критически важной трансграничной энергетической инфраструктуры.

Стороны подчеркнули значимость своевременной и качественной реализации проекта газоснабжения северных и восточных регионов Республики Казахстан как одного из приоритетных направлений двустороннего взаимодействия.

Стороны выступают за бесперебойную и устойчивую работу Каспийского трубопроводного консорциума, играющего ключевую роль в обеспечении энергетической стабильности и развитии экономического сотрудничества в регионе.

22. Стороны признают важность продолжения сотрудничества в сферах здравоохранения, профессиональной подготовки и повышения квалификации медицинских и фармацевтических работников, активизации научной деятельности, в том числе с использованием искусственного интеллекта, развития медицинской и фармацевтической промышленности, а также совершенствования организации медицинской помощи.

III. В передовых наукоемких отраслях

23. Стороны ориентируются на социально-экономическое развитие с низким уровнем выбросов парниковых газов и продвижение справедливых и сбалансированных энергопереходов. При этом будет последовательно отстаиваться право на диверсифицированный энергобаланс с использованием всех источников энергии (ископаемое топливо, возобновляемые источники энергии, гидроэнергетика, атомная и водородная энергетика) исходя из того, что процесс снижения выбросов парниковых газов должен осуществляться с учетом специфики каждой страны, ее природно-климатических особенностей и национальных интересов, в том числе в сфере социально-экономического развития. Важнейшими остаются принципы технологической нейтральности, недискриминационного доступа к международным источникам финансирования и беспрепятственной передачи энергетических технологий на взаимовыгодных условиях.

В этом контексте Российская Федерация выступит надежным партнером в создании национальной отрасли атомной энергетики Республики Казахстан и в полном объеме выполнит свои обязательства в качестве лидера международного консорциума по строительству первой атомной электростанции в Республике Казахстан.

24. Стороны намерены укреплять сотрудничество в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, уделяя должное внимание двусторонним договоренностям и международным договорам, участниками которых они являются.

В целях сбережения уникальных природных экосистем приграничных территорий Российской Федерации и Республики Казахстан будет продолжена совместная деятельность по устойчивому управлению трансграничными водными объектами, развитию системы трансграничных особо охраняемых природных территорий и сохранению биологического разнообразия, предотвращению и снижению рисков природных катаклизмов.

25. Стороны продолжат практическое взаимодействие в области критически важных сырьевых материалов, необходимых для энергоперехода, с опорой на построение международных производственно-сбытовых цепочек.

26. В рамках гармоничного взаимодействия на основе национальных стратегий развития цифровой сферы Стороны будут обмениваться передовыми практиками в сфере цифровизации государственного управления, таможенного и налогового администрирования.

27. Российская Сторона положительно рассматривает инициативу Республики Казахстан по созданию центра цифровых решений для устойчивого развития под эгидой Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана и готова к совместной работе с Казахстанской Стороной на этой площадке по согласованию взаимовыгодных параметров учреждения и мандата названного центра, а также к последующей деятельности.

28. В ознаменование 70-летия космодрома Байконур, вклад которого в научно-технический прогресс человечества трудно переоценить, Стороны намерены развивать долгосрочное сотрудничество на этом объекте в целях исследования и мирного использования космического пространства, создания национальной космической программы Республики Казахстан.

IV. В гуманитарной области

29. В свете празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Стороны сообща будут изучать исторические факты о событиях того времени и героическом вкладе народов СССР в спасение мира от нацизма.

Стороны отмечают ключевую роль системы образования в формировании у будущих поколений объективного представления о совместном прошлом. Объективное отношение к общей истории и защита потомков от войн — священный долг наших народов.

30. Стороны продолжат поощрять взаимодействие историков, архивистов, поисковых отрядов, волонтерских и молодежных движений, в рамках совместной рабочей группы историков России и Казахстана, Международной ассоциации (комиссии) историков и архивистов государств — участников СНГ и на других двусторонних и многосторонних площадках.

31. Стороны подтвердили стремление к дальнейшему совершенствованию условий пребывания граждан двух стран на территориях друг друга, отметив важность конструктивного взаимодействия в миграционной сфере.

32. Приветствуя создание Международной организации по русскому языку, Стороны будут содействовать ее деятельности и призывают к этому все заинтересованные государства.

Стороны будут способствовать поддержанию и продвижению русского языка как средства межгосударственного общения на пространстве СНГ.

33. Стороны продолжат тесное сотрудничество в образовательной сфере и подготовке кадров, будут поступательно развивать научный диалог.

34. Культурно-гуманитарные связи — уникальное достояние, которое будет и далее приумножаться исходя из уважения Сторонами культурного многообразия современного мира. На этом фундаменте будет всемерно стимулироваться диалог, позволяющий глубже понимать прошлое, традиции и культуру двух братских народов, содействовать их взаимообогащению на основе близких духовно-нравственных ценностей, цивилизационного единства славян и тюрков, братства «древней Руси и Великой степи», союза православия и традиционного ислама.

35. Стороны приветствуют открытие Аллеи Вечной дружбы России и Казахстана в г. Астане и сквера Дружбы России и Казахстана в г. Москве, которые символизируют взаимную приверженность дружественному и союзническому будущему двух государств и народов.

36. Будут продолжены обмены между музеями, библиотеками, театрами, художественными галереями и другими учреждениями культуры, а также представителями творческих профессий, литературных и художественных объединений, кинематографистами. Отмечается позитивная роль международных культурных, образовательных, научных, молодежных форумов и фестивалей, общих спортивных мероприятий, вносящих весомый вклад в прямое межчеловеческое общение.

37. Стороны приветствуют взаимодействие, осуществляемое в рамках реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров от 12 октября 1998 года.

38. Стороны считают недопустимой политизацию международного гуманитарного сотрудничества, дискриминацию деятелей культуры, науки и спорта по какому бы то ни было признаку. Стороны будут совместно выступать за развитие открытого и уважительного межкультурного диалога, исключающего проявления дискриминации.

39. Стороны подтверждают заинтересованность в создании российско-казахстанских и казахстанско-российских общеобразовательных организаций (школ) в регионах Российской Федерации и Республики Казахстан с учетом образовательных стандартов обеих стран.

40. Стороны приветствуют открытие филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби в г. Омске и филиала Московского государственного института международных отношений (Университета) в г. Астане как шаг, направленный на укрепление образовательных связей.

41. Стороны поддерживают проведение в Республике Казахстан Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» как площадки для объединения спорта, технологий и молодежного взаимодействия.

42. Стороны высоко оценивают проведение в г. Москве Дней культуры Казахстана в России и намерены продолжать реализацию данного формата культурного взаимодействия.

В документе также говорится, что президенты Казахстана и России «разделяют твердое убеждение в том, что воплощение в жизнь вышеизложенных обращенных в будущее целей и задач станет незыблемой основой дружбы и сотрудничества двух братских народов в интересах дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан».