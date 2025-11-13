Президент Казахстана назвал свой госвизит в Россию важным для укрепления стратегического партнерства

— Сегодня достигнутые договоренности полностью отражают успешное развитие многогранного сотрудничества между нашими странами. Это уникальное взаимодействие не отклоняется от своего курса.



По моему мнению, масштаб всесторонних связей между двумя ведущими государствами постсоветского пространства действительно стал важным элементом системы евразийской безопасности. Эта концепция обсуждается и изучается рядом заинтересованных государств.



Главное, что нас объединяет — это богатая история, уходящая корнями в века, активные культурно-духовные связи, общие ценности, схожие взгляды на современные вызовы и ориентир на будущее. На такой прочной основе наше стратегическое партнерство развивается интенсивно во всех направлениях.



В этом году для наших государств отмечено несколько значимых юбилейных дат. Мы достойно отпраздновали 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Таким образом, мы вспомнили и отдали дань уважения настоящим героям и патриотам, которые на пути защиты Родины и Великой Победы продемонстрировали пример единства, не имеющий прецедентов в мировой истории.



70-летие знаменитого космодрома Байконур также стало важным событием. Это уникальный проект, который на протяжении многих лет демонстрирует наше научно-техническое сотрудничество в освоении космоса.



20-летие Договора о государственной границе между Казахстаном и Россией — важная веха. Наша самая длинная в мире сухопутная граница — яркий символ добрососедства, — отметил Президент.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина 11 ноября прибыл с государственным визитом в Москву. Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт № 1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула.

После в Кремле прошла неформальная встреча глав двух государств, которая длилась 2,5 часа. Также состоялся неформальный ужин президентов.

Программу второго дня открыла церемония возложения цветов к мемориалу в Александровском саду. Позже Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

Также сегодня состоялись переговоры Президентов Казахстана и России.