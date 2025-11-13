РУ
РУ
телерадиокомплекс президента РК
    18:02, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Расширенные переговоры Казахстана и России: что обсуждали делегации

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин провели переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран, передает Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    путин токаев
    Фото: Акорда

    — В ходе встречи был рассмотрен широкий спектр вопросов политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного взаимодействия, — говорится в сообщении Акорды.

    Путин мен Тоқаев
    Фото: Акорда

    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина 11 ноября прибыл с государственным визитом в Москву. Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт № 1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула.

    После в Кремле прошла неформальная встреча глав двух государств, которая длилась 2,5 часа. Также состоялся неформальный ужин президентов.

    Программу второго дня открыла церемония возложения цветов к мемориалу в Александровском саду.

    Также Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

    Ранее сообщалось, что в Георгиевском зале Кремлевского дворца состояласьофициальная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Асель Елюбаева
    Автор
