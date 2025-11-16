Главы государств Центральной Азии и Азербайджана посетили Центр исламской цивилизации

Как рассказали президентам, основной целью Центра является сохранение, глубокое изучение и популяризация богатого культурного и духовного наследия Узбекистана как неотъемлемой части мировой исламской цивилизации.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Главным экспонатом является Коран Османа, вокруг которого разместят еще 114 древних книг — по числу сур Корана.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева находится с государственным визитом в Ташкенте.

Ранее Президенты Казахстана и Узбекистана провели переговоры.

Позже Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев выступили на втором заседании Высшего межгосударственного совета, а также приняли участие в церемонии запуска совместных проектов.

Также Шавкат Мирзиёев вручил Касым-Жомарту Токаеву высшую госнаграду Узбекистана.

В рамках госвизита Главы двух стран подписали ряд документов и провели совместный брифинг для СМИ.