Главы государств Центральной Азии и Азербайджана посетили Центр исламской цивилизации
Ранее Главы государств Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев, Ильхам Алиев, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон прибыли в Центр исламской цивилизации Ташкента, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Как рассказали президентам, основной целью Центра является сохранение, глубокое изучение и популяризация богатого культурного и духовного наследия Узбекистана как неотъемлемой части мировой исламской цивилизации.
Главным экспонатом является Коран Османа, вокруг которого разместят еще 114 древних книг — по числу сур Корана.
Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева находится с государственным визитом в Ташкенте.
Ранее Президенты Казахстана и Узбекистана провели переговоры.
Позже Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев выступили на втором заседании Высшего межгосударственного совета, а также приняли участие в церемонии запуска совместных проектов.
Также Шавкат Мирзиёев вручил Касым-Жомарту Токаеву высшую госнаграду Узбекистана.
В рамках госвизита Главы двух стран подписали ряд документов и провели совместный брифинг для СМИ.