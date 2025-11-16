РУ
телерадиокомплекс президента РК
    18:01, 15 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Главы Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и Таджикистана прибыли в Центр исламской цивилизации

    Об этом сообщает пресс-служба Акорды, передает агентство Kazinform.

    Главы Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана прибыли в Центр исламской цивилизации
    Фото: Акорда

    Главы государств Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев, Ильхам Алиев, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон прибыли в Центр исламской цивилизации Ташкента.

    Ранее Президенты Казахстана и Узбекистана провели совместный брифинг для представителей СМИ.

    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева находится с государственным визитом в Ташкенте.

    Ранее Президенты Казахстана и Узбекистана провели переговоры.

    Позже Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев выступили на втором заседании Высшего межгосударственного совета, а также приняли участие в церемонии запуска совместных проектов.

    Также Шавкат Мирзиёев вручил Касым-Жомарту Токаеву высшую госнаграду Узбекистана.

    В рамках госвизита Главы двух стран подписали ряд документов.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Узбекистан
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
