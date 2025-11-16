Главы Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и Таджикистана прибыли в Центр исламской цивилизации
Об этом сообщает пресс-служба Акорды, передает агентство Kazinform.
Главы государств Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев, Ильхам Алиев, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон прибыли в Центр исламской цивилизации Ташкента.
Ранее Президенты Казахстана и Узбекистана провели совместный брифинг для представителей СМИ.
Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева находится с государственным визитом в Ташкенте.
Ранее Президенты Казахстана и Узбекистана провели переговоры.
Позже Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев выступили на втором заседании Высшего межгосударственного совета, а также приняли участие в церемонии запуска совместных проектов.
Также Шавкат Мирзиёев вручил Касым-Жомарту Токаеву высшую госнаграду Узбекистана.
В рамках госвизита Главы двух стран подписали ряд документов.