Главы Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и Таджикистана прибыли в Центр исламской цивилизации

Главы государств Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев, Ильхам Алиев, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон прибыли в Центр исламской цивилизации Ташкента.

Ранее Президенты Казахстана и Узбекистана провели совместный брифинг для представителей СМИ.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева находится с государственным визитом в Ташкенте.

Ранее Президенты Казахстана и Узбекистана провели переговоры.

Позже Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев выступили на втором заседании Высшего межгосударственного совета, а также приняли участие в церемонии запуска совместных проектов.

Также Шавкат Мирзиёев вручил Касым-Жомарту Токаеву высшую госнаграду Узбекистана.

В рамках госвизита Главы двух стран подписали ряд документов.