Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев провели совместный брифинг для СМИ

В своем выступлении Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Президенту Шавкату Мирзиёеву и всему узбекскому народу за теплый прием, оказанный казахской делегации.

Фото: Акорда

— Казахи и узбеки — братские народы и дружественные соседи, которых издревле связывают общие корни. Наш образ жизни, обычаи, культура, менталитет и языки во многом схожи, а исторические пути тесно переплетены. Благодаря этим священным ценностям двусторонние отношения развиваются беспрецедентными темпами. Между странами налажен конструктивный и активный политический диалог на высшем уровне, с каждым годом укрепляются торгово-экономические связи. В промышленной сфере реализуются инвестиционные проекты с высоким потенциалом. Мы придаем большое значение расширению регионального сотрудничества, обеспечению безопасности и стабильности. Кроме того, углубляются культурно-гуманитарные контакты двух стран. Главная цель данного визита — укрепление уз дружбы и добрососедства между братскими народами, открытие новых горизонтов многопланового сотрудничества и, в конечном итоге, вывод казахско-узбекских отношений на качественно новый уровень, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Главы государства, достигнутые договоренности всецело отвечают коренным интересам двух народов и демонстрируют незыблемость казахско-узбекской дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.

— Будучи Президентом Казахстана, считаю своей обязанностью уделять первостепенное внимание развитию многопланового сотрудничества с Узбекистаном. Хотел бы подчеркнуть, что, вопреки всякого рода домыслам так называемых «экспертов», Казахстан и Узбекистан отнюдь не соперники и даже не конкуренты, а стратегические партнеры, надежные союзники, вместе идущие по пути прогресса и развития. Наши народы — истинные братья, близкие друзья, проявляющие искреннее уважение друг к другу, — заявил Президент.

Глава государства отметил, что достигнута договоренность продолжить работу по поступательному расширению сотрудничества в промышленности, автомобилестроении, строительном секторе, энергетике.

— Приоритетной задачей определено укрепление связей в сельскохозяйственной отрасли, в которой Казахстан и Узбекистан обладают достаточным ресурсным, промышленным и кадровым потенциалом. При объединении возможностей наши страны могут выступить гарантом продовольственной безопасности всего региона, серьезно усилить свои позиции на мировых рынках. В сфере агропромышленного комплекса прорабатывается ряд проектов, в том числе по переработке зерна и мясомолочной продукции. Условились оказывать всестороннюю поддержку совместным проектам в агросекторе, — сообщил Президент.

Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость дальнейшего наращивания деловых контактов.

— В Казахстане успешно работают более 6 тысяч предприятий с участием узбекского капитала. Мы настроены на углубление сотрудничества в данном направлении, готовы и далее создавать комфортные условия для узбекского бизнеса. Положительная тенденция — это усиление взаимодействия между регионами. Ранее действовавший Межрегиональный форум теперь преобразован в постоянно действующий Совет глав регионов. Данное решение отражает серьезность наших намерений и высокие ожидания, которые мы возлагаем на данную структуру, — отметил Глава государства.

Президент обозначил большое значение Международного центра промышленной кооперации на казахско-узбекской границе, запуск которого окажет очень серьезное позитивное воздействие на развитие взаимной торговли.

По словам Касым-Жомарта Токаева, новым перспективным направлением определена строительная отрасль. Казахстанские компании активно задействованы в реализации градостроительного проекта «Новый Ташкент», а также в возведении жилых и социальных объектов. В рамках достигнутых ранее договоренностей будет реализован проект по строительству гостиниц Astana в Ташкенте и Tashkent в Астане.

Отдельный блок переговоров был посвящен транзитно-транспортной сфере. Отмечен рост объемов грузоперевозок по территории Казахстана и Узбекистана.

— По итогам девяти месяцев текущего года объем железнодорожных перевозок между нашими странами вырос на более чем 15% и превысил 22 млн тонн. Условились и далее сообща совершенствовать тарифную политику, улучшать условия транспортировки грузов, продолжить модернизацию пунктов пропуска на границе и цифровизацию таможенных систем. Уверен, все эти шаги создадут условия для укрепления транспортной взаимосвязанности наших стран, — сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев также рассказал о совместной реализации значимых проектов в энергетической отрасли.

— Успешные результаты показывает газовый проект Россия — Казахстан — Узбекистан. Совместными усилиями мы намерены наращивать объемы транзита газа. Кроме того, имеются хорошие перспективы для расширения сотрудничества в нефтяной сфере и атомной промышленности. Подчеркнута необходимость тесной координации усилий в водно-энергетической сфере в духе добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Мы намерены продолжить конструктивное сотрудничество в данном направлении. В приоритете внедрение цифровых решений в водной сфере, совместное развитие систем учета и мониторинга водных ресурсов. Перспективным определено усиление взаимодействия в области информационных технологий и искусственного интеллекта. В этой отрасли наши страны имеют собственные наработки, совместное развитие которых может иметь мультипликативный эффект для всего центральноазиатского региона, — считает Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что регулярные перекрестные Дни культуры, активный диалог между творческой интеллигенцией, открытие памятников выдающимся личностям — все это крайне востребовано нашими братскими народами.

— Отдельно обсуждались перспективы совместной деятельности в области образования и науки, молодежных контактов. На днях состоялся очередной Конгресс молодежи Казахстана и Узбекистана. Ярким примером существенного продвижения в данном направлении стало открытие в прошлом году филиалов вузов двух стран. Мы нацелены на укрепление взаимодействия между университетами, расширение программ академического обмена, проведение совместных научных форумов и стажировок. В настоящее время наблюдается большой интерес к богатому историко-культурному наследию Узбекистана со стороны казахских туристов. В прошлом году их количество достигло трех миллионов человек. Для дальнейшего раскрытия потенциала этой сферы правительствам поручено продолжить работу по развитию совместных туристических проектов, — сообщил Глава государства.

В ходе переговоров президенты вновь подтвердили единые позиции по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки.

— Особое внимание уделено обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии. Согласились, что устойчивое развитие региона — это наша общая цель, отвечающая коренным интересам всех братских народов. Завтра мы вместе примем участие в 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Казахстан высоко оценивает узбекское председательство, в ходе которого возросла интенсивность контактов на всех уровнях, внедрены новые действенные механизмы сотрудничества. Приняты важные документы, нацеленные на упрочение нормативно-правовой и институциональной основы формата Консультативных встреч. Уверен, завтрашний саммит станет еще одним важным этапом в развитии нашего многостороннего взаимодействия, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

В заключение Глава государства выразил удовлетворение итогами переговоров и поблагодарил Шавката Мирзиёева за исключительное гостеприимство.

Фото: Акорда

Президент Узбекистана отметил значимость сегодняшних переговоров для укрепления двусторонних взаимоотношений по широкому спектру направлений.

— Итоги государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева еще раз наглядно подтвердили высокий уровень союзнических отношений между нашими странами. Этот визит стал важным событием в новой истории нашего многопланового сотрудничества и дал мощный импульс его расширению. Достигнутые договоренности и подписанные соглашения, несомненно, наполнят наше партнерство конкретным содержанием, откроют новые горизонты для совместных проектов и создадут прочную основу устойчивого развития двух братских стран, — подытожил свое выступление Шавкат Мирзиёев.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева находится с государственным визитом в Ташкенте.

