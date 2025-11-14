Казахстанцам упростят платежи за границей с помощью единого QR

Руководитель цифровой трансформации Нацбанка Бинур Жаленов в кулуарах Конгресса финансистов рассказал, что система межбанковского QR широко используется в разных странах мира. По его словам, к такой системе постепенно подключаются и казахстанские банки.

— В следующем году, когда будут подключены все банки, и сервис стабильно заработает, мы начнем работать над международными платежами, чтобы QR нашего банка мог считываться с приложениями других стран или наоборот.

Мы уже ведем переговоры с центральными банками стран Центральной Азии, Турции и ОАЭ и рассчитываем на запуск первых пилотных проектов во второй половине следующего года, — сообщил Жаленов.

Он отметил, что интеграция позволит обеспечить взаимное считывание QR-кодов между странами.

— Например, в Китае ты можешь считывать их терминалы и наоборот. Аналогично в Кыргызстане, Турции, ОАЭ. Конкретные страны и механика работы будут объявлены дополнительно, — уточнил он.

Что касается комиссии, то она не регулируется государством.

— Комиссии определяются рынком. За последние два–три года они уже начали снижаться, и этот тренд, я думаю, продолжится, — сказал Жаленов.

Он отметил, что идея межбанковского QR проста: у среднего казахстанца установлены 3–4 банковских приложения, а в магазинах можно увидеть терминалы разных банков.

— Мы создали систему, к которой подключены все банки. Теперь любой пользователь может отсканировать любой терминал через любое банковское приложение. Это, в первую очередь, удобство для граждан и усиление конкуренции на финансовом рынке. Сейчас шесть банков уже работают в промышленном режиме: Halyk, БЦК, Home Credit, Freedom, RBK и Altyn Bank. Остальные находятся в процессе подключения. Вчера было объявлено о присоединении Kaspi — техническая интеграция потребует времени, но, думаю, в течение нескольких месяцев все банки будут в системе, — пояснил он.

Кроме того, развивается и второй ключевой сервис — межбанковские переводы по номеру телефона.

— Уже девять банков работают по этой модели. Мы ожидаем, что в течение нескольких месяцев все банки также подключатся к этому сервису, — резюмировал Жаленов.

Напомним, что 13 ноября в Казахстане официально запущена единая система межбанковских QR-платежей.