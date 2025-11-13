РУ
телерадиокомплекс президента РК
    18:28, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Между вузами Казахстана и России заключено 1 453 договора

    Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарной сессии XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, проходящего в Уральске, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Миннауки РК

     Президент отметил, что укрепление кадрового потенциала атомной отрасли имеет для Казахстана первостепенное значение.

    — Казахстан при участии международного консорциума во главе с «Росатомом» приступил к строительству первой атомной электростанции.

    Успешная реализация этого технологичного и наукоемкого проекта полностью зависит от деятельности высококлассных специалистов.

    На этапе строительства АЭС будет задействовано более шести тысяч рабочих и более трех тысяч специалистов среднего звена.

    При этом повышенным спросом будут пользоваться узкопрофильные специалисты. Поэтому укрепление кадрового потенциала атомной отрасли имеет для Казахстана первостепенное значение.

    Мы уделяем повышенное внимание сотрудничеству с российскими вузами в решении этого вопроса.

    Открытие филиала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» на базе КазНУ имени аль-Фараби — тому яркое подтверждение, — сказал Глава государства.

    По словам Касым-Жомарта Токаева, вузы России выступают основными партнерами большинства казахстанских университетов.

    — Великий Абай говорил: «Русская наука, культура — ключ к мировым сокровищницам. Владеющему этим ключом все другое достанется без особых усилий».

    Эти слова актуальны и сегодня. Российские вузы, российская наука по многим показателям находятся в авангарде мирового научно-образовательного прогресса.

    Вузы России выступают основными партнерами большинства казахстанских университетов, эту положительную тенденцию будем поддерживать.

    Между высшими учебными заведениями наших стран заключено 1 453 договора, предусматривающих реализацию программ двойных дипломов и совместных научно-образовательных проектов.

    В Казахстане успешно работают девять филиалов российских вузов, в которых обучается около четырех тысяч студентов.

    Особо следует отметить филиал МГУ имени Ломоносова, открытый еще в 2001 году при Вашем, уважаемый Владимир Владимирович, непосредственном участии. Приступил к работе и МГИМО в Астане.

    Большим событием для нас стало открытие в России первого филиала казахстанского вуза. Филиал КазНУ имени аль-Фараби год успешно функционирует на базе Омского государственного университета имени Ф. Достоевского, — сказал в своей речи Президент.

    Касым-Жомарт Токаев рассказал о масштабной трансформации ТиПО в целях системной подготовки кадров новой формации.

    — Стоит задача превратить наши колледжи в центры передовых компетенций, в которых теория органично соединяется с практикой, а образование — с производством. Поэтому мы активно развиваем дуальное обучение.

    В настоящее время более 100 тысяч студентов проходят практику на базе 18 тысяч предприятий. Свыше четырех тысяч компаний взяли шефство над 600 колледжами, обеспечивая производственные практики, наставничество и обновление оборудования.

    Реализуется проект бесплатного технического и профессионального образования, внедрен механизм целевой подготовки с гарантированным трудоустройством.

    Параллельно идет профориентационная работа, чтобы обучение в колледжах воспринималось молодежью как первый осознанный шаг к освоению по-настоящему востребованной профессии.

    Особое внимание уделяется повышению общественного статуса и квалификации педагогов.

    В рамках интернационализации технического и профессионального образования внедряются международные стандарты, привлекаются зарубежные менеджеры, развивается академическая мобильность.

    Более 60 колледжей Казахстана уже наладили сотрудничество с партнерами из 30 стран, а с российскими колледжами и предприятиями успешно работают девять наших колледжей, — отметил Глава государства.

    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина 11 ноября прибыл с государственным визитом в Москву. Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт № 1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула.

    После в Кремле прошла неформальная встреча глав двух государств, которая длилась 2,5 часа. Также состоялся неформальный ужин президентов.

    Программу второго дня открыла церемония возложения цветов к мемориалу в Александровском саду. Позже Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

    Также сегодня состоялись переговоры Президентов Казахстана и России. 

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Казахстан Образование Россия
