Между вузами Казахстана и России заключено 1 453 договора

Президент отметил, что укрепление кадрового потенциала атомной отрасли имеет для Казахстана первостепенное значение.

— Казахстан при участии международного консорциума во главе с «Росатомом» приступил к строительству первой атомной электростанции.

Успешная реализация этого технологичного и наукоемкого проекта полностью зависит от деятельности высококлассных специалистов.

На этапе строительства АЭС будет задействовано более шести тысяч рабочих и более трех тысяч специалистов среднего звена.

При этом повышенным спросом будут пользоваться узкопрофильные специалисты. Поэтому укрепление кадрового потенциала атомной отрасли имеет для Казахстана первостепенное значение.

Мы уделяем повышенное внимание сотрудничеству с российскими вузами в решении этого вопроса.

Открытие филиала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» на базе КазНУ имени аль-Фараби — тому яркое подтверждение, — сказал Глава государства.