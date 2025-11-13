Между вузами Казахстана и России заключено 1 453 договора
Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарной сессии XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, проходящего в Уральске, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Президент отметил, что укрепление кадрового потенциала атомной отрасли имеет для Казахстана первостепенное значение.
— Казахстан при участии международного консорциума во главе с «Росатомом» приступил к строительству первой атомной электростанции.
Успешная реализация этого технологичного и наукоемкого проекта полностью зависит от деятельности высококлассных специалистов.
На этапе строительства АЭС будет задействовано более шести тысяч рабочих и более трех тысяч специалистов среднего звена.
При этом повышенным спросом будут пользоваться узкопрофильные специалисты. Поэтому укрепление кадрового потенциала атомной отрасли имеет для Казахстана первостепенное значение.
Мы уделяем повышенное внимание сотрудничеству с российскими вузами в решении этого вопроса.
Открытие филиала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» на базе КазНУ имени аль-Фараби — тому яркое подтверждение, — сказал Глава государства.
По словам Касым-Жомарта Токаева, вузы России выступают основными партнерами большинства казахстанских университетов.
— Великий Абай говорил: «Русская наука, культура — ключ к мировым сокровищницам. Владеющему этим ключом все другое достанется без особых усилий».
Эти слова актуальны и сегодня. Российские вузы, российская наука по многим показателям находятся в авангарде мирового научно-образовательного прогресса.
Вузы России выступают основными партнерами большинства казахстанских университетов, эту положительную тенденцию будем поддерживать.
Между высшими учебными заведениями наших стран заключено 1 453 договора, предусматривающих реализацию программ двойных дипломов и совместных научно-образовательных проектов.
В Казахстане успешно работают девять филиалов российских вузов, в которых обучается около четырех тысяч студентов.
Особо следует отметить филиал МГУ имени Ломоносова, открытый еще в 2001 году при Вашем, уважаемый Владимир Владимирович, непосредственном участии. Приступил к работе и МГИМО в Астане.
Большим событием для нас стало открытие в России первого филиала казахстанского вуза. Филиал КазНУ имени аль-Фараби год успешно функционирует на базе Омского государственного университета имени Ф. Достоевского, — сказал в своей речи Президент.
Касым-Жомарт Токаев рассказал о масштабной трансформации ТиПО в целях системной подготовки кадров новой формации.
— Стоит задача превратить наши колледжи в центры передовых компетенций, в которых теория органично соединяется с практикой, а образование — с производством. Поэтому мы активно развиваем дуальное обучение.
В настоящее время более 100 тысяч студентов проходят практику на базе 18 тысяч предприятий. Свыше четырех тысяч компаний взяли шефство над 600 колледжами, обеспечивая производственные практики, наставничество и обновление оборудования.
Реализуется проект бесплатного технического и профессионального образования, внедрен механизм целевой подготовки с гарантированным трудоустройством.
Параллельно идет профориентационная работа, чтобы обучение в колледжах воспринималось молодежью как первый осознанный шаг к освоению по-настоящему востребованной профессии.
Особое внимание уделяется повышению общественного статуса и квалификации педагогов.
В рамках интернационализации технического и профессионального образования внедряются международные стандарты, привлекаются зарубежные менеджеры, развивается академическая мобильность.
Более 60 колледжей Казахстана уже наладили сотрудничество с партнерами из 30 стран, а с российскими колледжами и предприятиями успешно работают девять наших колледжей, — отметил Глава государства.
Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина 11 ноября прибыл с государственным визитом в Москву. Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт № 1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула.
После в Кремле прошла неформальная встреча глав двух государств, которая длилась 2,5 часа. Также состоялся неформальный ужин президентов.
Программу второго дня открыла церемония возложения цветов к мемориалу в Александровском саду. Позже Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.
Также сегодня состоялись переговоры Президентов Казахстана и России.