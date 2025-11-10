Казахстанцам пенсионными излишками можно будет закрывать только основной долг по ипотеке
В Министерстве промышленности и строительства РК объяснили изменения, которые сейчас готовят в правилах использования единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) для улучшения жилищных условий, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как пояснили в министерстве, сейчас банки используют ЕПВ как погашение процентов по ипотечному займу, а не как частичное погашение самого долга.
Вместо этого в ведомстве предлагают направлять пенсионные средства сразу на уменьшение основной суммы кредита. По мнению Минпрома, это будет эффективнее снижать долговую нагрузку перед банками.
Теперь пенсионные излишки казахстанцев будут направлять исключительно по этим трем направлениям:
— погашение основного долга по ипотечному жилищному займу;
— снижение ежемесячного платежа;
— сокращение срока кредита.
Ранее Министерство промышленности и строительства опубликовало проект об измениях к приказу, который позволит использовать единовременные пенсионные выплаты для погашения ипотеки.