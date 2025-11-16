РУ
    23:49, 15 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанская таеквондистка завоевала «бронзу» на VI Играх исламской солидарности

    Таеквондистка из Казахстана Камила Аймукашева стала бронзовым призёром VI Игр исламской солидарности, которые проходят в Эр-Рияде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минтуризма и спорта РК.

    Фото: МТС РК

    В первый день соревнований по таеквондо (WT) Аймукашева принесла сборной Казахстана первую медаль в этом виде спорта. Выступая в весовой категории до 57 кг, спортсменка дошла до полуфинала, где уступила турецкой сопернице Хатидже Кюбра Ильгюн со счётом 0:2. Однако в поединке за «бронзу» Камила победила представительницу Гамбии Марию Сайнабоу Мархлински — 2:1.

    На пути к медали наша спортсменка также одержала победу над Зейнаб Рамадатахер Аруной из Нигера в 1/16 финала и в четвертьфинале взяла верх над палестинкой Фадией Хирфан.

    По итогам соревновательного дня в активе сборной Казахстана 37 медалей: 11 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

    Напомним, что 98 атлетов представляют Казахстан на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Таеквондо
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
