98 атлетов представляют Казахстан на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде

Парад открытия состоялся на открытой спортивной арене имени Короля Абдулазиза.

По информации ведомства, Аруна Жангельдина родилась 17 сентября 1999 года в городе Актобе. Мастер спорта Республики Казахстан по дзюдо, выступает в весовой категории до 78 кг. Бронзовый призер чемпионата Азии 2022 года (Астана), чемпионка Кубка Азии 2024 года (Актау), четырехкратная чемпионка Казахстана (Уральск 2021, Атырау 2022, Астана 2023, Актобе 2024).

Фото: Минтуризма и спорта РК

Нургиса Адилетулы родился 9 октября 2000 года в Туркестанской области. Заслуженный мастер спорта Казахстана, представляет страну в тяжелой атлетике в весовой категории до 96 кг. Серебряный призёр чемпионата мира 2022 года (Богота, Колумбия), чемпион Азии 2023 года (Южная Корея) и победитель чемпионата мира 2024 года (Бахрейн).

— В нынешних Играх принимают участие более 3000 спортсменов из 57 стран мира.

Сборная Казахстана выступает в 15 видах спорта, за страну соревнуются 98 атлетов, — говорится в сообщении.

VI Игры исламской солидарности проходят с 7 по 21 ноября.

Ранее сообщалось, что знаменитый казахстанский спортсмен Геннадий Головкин опубликовал программу кандидата на пост президента World Boxing.