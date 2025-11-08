98 атлетов представляют Казахстан на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде
В столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияд, стартовали VI Игры исламской солидарности. Флаг Казахстана на церемонии открытия несли чемпионка страны по дзюдо, обладательница Кубка Азии Аруна Жангельдина и чемпион мира и Азии по тяжелой атлетике Нургиса Адилетулы, передает Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.
Парад открытия состоялся на открытой спортивной арене имени Короля Абдулазиза.
По информации ведомства, Аруна Жангельдина родилась 17 сентября 1999 года в городе Актобе. Мастер спорта Республики Казахстан по дзюдо, выступает в весовой категории до 78 кг. Бронзовый призер чемпионата Азии 2022 года (Астана), чемпионка Кубка Азии 2024 года (Актау), четырехкратная чемпионка Казахстана (Уральск 2021, Атырау 2022, Астана 2023, Актобе 2024).
Нургиса Адилетулы родился 9 октября 2000 года в Туркестанской области. Заслуженный мастер спорта Казахстана, представляет страну в тяжелой атлетике в весовой категории до 96 кг. Серебряный призёр чемпионата мира 2022 года (Богота, Колумбия), чемпион Азии 2023 года (Южная Корея) и победитель чемпионата мира 2024 года (Бахрейн).
— В нынешних Играх принимают участие более 3000 спортсменов из 57 стран мира.
Сборная Казахстана выступает в 15 видах спорта, за страну соревнуются 98 атлетов, — говорится в сообщении.
VI Игры исламской солидарности проходят с 7 по 21 ноября.
