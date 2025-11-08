РУ
    Геннадий Головкин опубликовал программу кандидата на пост президента World Boxing

    Глава НОК РК Геннадий Головкин опубликовал программу кандидата на пост президента World Boxing, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Геннадий Головкин опубликовал программу кандидата на пост президента World Boxing
    Фото: facebook.com/gggboxing/

    Геннадий Головкин отметил, что как председатель Олимпийской комиссии World Boxing он работал вместе с партнерами, чтобы привлечь больше стран в организацию, и эти усилия позволили получить временное признание и сохранить место бокса в программе Олимпиады-2028.

    — С вашим доверием я продолжу работать над тем, чтобы закрепить олимпийское будущее бокса не только в Лос-Анджелесе-2028, но и на будущих Играх, а также добиться полного признания World Boxing со стороны МОК, — написал он.

    Глава НОК РК изложил свое видение:

    — Создать Совет спортсменов World Boxing с правом голоса в Исполнительном совете — до начала 2026 года;

    — Защищать права спортсменов через независимую и беспристрастную систему судейства и контроля;

    — Запустить Образовательную академию World Boxing для спортсменов и тренеров;

    — Сертифицировать учебные программы и предоставлять целевые гранты.

    Выборы президента World Boxing состоятся во время Всемирного конгресса организации 23 ноября в Риме. Конкурентом Головкина является глава Федерации бокса Греции Мариолис Харилаос.

    — Я прошу вашего доверия, чтобы вести этот путь с уверенностью. Мы должны оставить позади разногласия. Мы должны стать той федерацией, в которую верят спортсмены, которой гордятся болельщики и которой доверяет олимпийская семья. Судите меня по тому, что мы публикуем, финансируем и реально выполняем — открыто и последовательно. Если вы доверите мне эту ответственность, я буду служить с уверенностью, справедливостью и той же дисциплиной, что сопровождала меня всю жизнь в этом спорте, — написал Головкин.

    Он добавил, что World Boxing может быть сильной, прозрачной, единой и по-настоящему ориентированной на спортсменов организацией.

    Напомним, ранее Геннадий Головкин принял участие в заседании Комиссии Olympism 365 в Лозанне.



