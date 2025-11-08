Геннадий Головкин опубликовал программу кандидата на пост президента World Boxing

Геннадий Головкин отметил, что как председатель Олимпийской комиссии World Boxing он работал вместе с партнерами, чтобы привлечь больше стран в организацию, и эти усилия позволили получить временное признание и сохранить место бокса в программе Олимпиады-2028.

— С вашим доверием я продолжу работать над тем, чтобы закрепить олимпийское будущее бокса не только в Лос-Анджелесе-2028, но и на будущих Играх, а также добиться полного признания World Boxing со стороны МОК, — написал он.

Глава НОК РК изложил свое видение:

— Создать Совет спортсменов World Boxing с правом голоса в Исполнительном совете — до начала 2026 года;

— Защищать права спортсменов через независимую и беспристрастную систему судейства и контроля;

— Запустить Образовательную академию World Boxing для спортсменов и тренеров;

— Сертифицировать учебные программы и предоставлять целевые гранты.

Выборы президента World Boxing состоятся во время Всемирного конгресса организации 23 ноября в Риме. Конкурентом Головкина является глава Федерации бокса Греции Мариолис Харилаос.

— Я прошу вашего доверия, чтобы вести этот путь с уверенностью. Мы должны оставить позади разногласия. Мы должны стать той федерацией, в которую верят спортсмены, которой гордятся болельщики и которой доверяет олимпийская семья. Судите меня по тому, что мы публикуем, финансируем и реально выполняем — открыто и последовательно. Если вы доверите мне эту ответственность, я буду служить с уверенностью, справедливостью и той же дисциплиной, что сопровождала меня всю жизнь в этом спорте, — написал Головкин.

Он добавил, что World Boxing может быть сильной, прозрачной, единой и по-настоящему ориентированной на спортсменов организацией.

Напомним, ранее Геннадий Головкин принял участие в заседании Комиссии Olympism 365 в Лозанне.





