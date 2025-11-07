Геннадий Головкин принял участие в заседании Комиссии Olympism 365 в Лозанне

Мероприятие прошло в рамках Недели комиссий Международного Олимпийского комитета (МОК) и консультаций Fit for the Future (F4F) — инициативы, запущенной президентом МОК Кирсти Ковентри с целью обновления политики и совершенствования управленческих процессов Олимпийского движения.

В ходе заседания глава НОК Казахстана участвовал в работе тематических дискуссионных групп, где обсуждались ключевые направления концепции Olympism 365: развитие спортсменов, организация Олимпийских игр, устойчивость Олимпийского движения, роль спорта в построении лучшего мира, а также вопросы вовлечения аудитории и стабильного финансирования.

Формат встречи включал серию интерактивных сессий по 45 минут с ротацией участников.

Геннадий Головкин подчеркнул необходимость рассматривать спорт как эффективный инструмент образования, здоровья и лидерства, особенно для молодежи, беженцев и уязвимых групп населения. Он отметил готовность к выстраиванию партнерского сотрудничества с международными организациями, государственными структурами и обществом.

— Современное Олимпийское движение требует постоянного обновления и открытого диалога. Формат консультаций Fit for the Future позволяет объединить опыт и взгляды представителей разных стран для поиска совместных решений, направленных на устойчивое развитие спорта и укрепление его ценностей, — отметил президент НОК Казахстана Геннадий Головкин.

Кроме того, глава НОК Казахстана акцентировал внимание на важности эффекта каждой программы в рамках инициатив Olympism 365 и Olympic solidarity в вопросах инклюзии, климата, равенства и устойчивости.

Ранее Геннадий Головкин был выдвинут сразу на три ключевые должности в World Boxing.