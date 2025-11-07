РУ
    21:19, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Геннадий Головкин принял участие в заседании Комиссии Olympism 365 в Лозанне

    Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин принял участие в заседании Комиссии Olympism 365, состоявшемся в Олимпийском доме в Швейцарии, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Геннадий Головкин принял участие в заседании Комиссии Olympism 365 в Лозанне
    Фото: НОК РК

    Мероприятие прошло в рамках Недели комиссий Международного Олимпийского комитета (МОК) и консультаций Fit for the Future (F4F) — инициативы, запущенной президентом МОК Кирсти Ковентри с целью обновления политики и совершенствования управленческих процессов Олимпийского движения.

    В ходе заседания глава НОК Казахстана участвовал в работе тематических дискуссионных групп, где обсуждались ключевые направления концепции Olympism 365: развитие спортсменов, организация Олимпийских игр, устойчивость Олимпийского движения, роль спорта в построении лучшего мира, а также вопросы вовлечения аудитории и стабильного финансирования.

    Формат встречи включал серию интерактивных сессий по 45 минут с ротацией участников.

    Геннадий Головкин подчеркнул необходимость рассматривать спорт как эффективный инструмент образования, здоровья и лидерства, особенно для молодежи, беженцев и уязвимых групп населения. Он отметил готовность к выстраиванию партнерского сотрудничества с международными организациями, государственными структурами и обществом.

    — Современное Олимпийское движение требует постоянного обновления и открытого диалога. Формат консультаций Fit for the Future позволяет объединить опыт и взгляды представителей разных стран для поиска совместных решений, направленных на устойчивое развитие спорта и укрепление его ценностей, — отметил президент НОК Казахстана Геннадий Головкин.

    Кроме того, глава НОК Казахстана акцентировал внимание на важности эффекта каждой программы в рамках инициатив Olympism 365 и Olympic solidarity в вопросах инклюзии, климата, равенства и устойчивости.

    Ранее Геннадий Головкин был выдвинут сразу на три ключевые должности в World Boxing.

