Геннадий Головкин выдвинут сразу на три ключевые должности в World Boxing

Всемирный боксерский конгресс 2025 года пройдет 23 ноября в Риме (Италия). В ходе него пройдут выборы президента, вице-президента и двух членов Совета директоров World Boxing.

Всемирный боксерский конгресс проводится ежегодно для голосования по ключевым решениям, обсуждения важных вопросов и содействия надлежащему управлению и финансовой прозрачности.

Геннадий Головкин выдвинут кандидатом на должности президента, вице-президента и члена Совета директоров.

- Обратите внимание, что в настоящее время все заявки кандидатов рассматриваются независимой комиссией по проверке. Окончательное решение о допуске к участию будет принято после завершения проверки в соответствии с Уставом World Boxing и правилами проведения выборов, — сообщается на официальном сайте организации.

Отметим, что нынешний президент организации Борис Ван дер Ворст является президентом и временным членом исполнительного совета.

Напомним, ранее Геннадий Головкин озвучил цель участия на выборах президента World Boxing.

Также мы писали о том, что осенью 2025 года стартовало голосование по кандидатурам боксеров на включение в Зал Славы в 2026 году. И среди претендентов — экс-чемпион мира Геннадий Головкин в категории «Современный боец».