Геннадий Головкин выдвинут сразу на три ключевые должности в World Boxing
Геннадий Головкин претендует на три должности в международной федерации World Boxing, передает Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
Всемирный боксерский конгресс 2025 года пройдет 23 ноября в Риме (Италия). В ходе него пройдут выборы президента, вице-президента и двух членов Совета директоров World Boxing.
Всемирный боксерский конгресс проводится ежегодно для голосования по ключевым решениям, обсуждения важных вопросов и содействия надлежащему управлению и финансовой прозрачности.
Геннадий Головкин выдвинут кандидатом на должности президента, вице-президента и члена Совета директоров.
- Обратите внимание, что в настоящее время все заявки кандидатов рассматриваются независимой комиссией по проверке. Окончательное решение о допуске к участию будет принято после завершения проверки в соответствии с Уставом World Boxing и правилами проведения выборов, — сообщается на официальном сайте организации.
Отметим, что нынешний президент организации Борис Ван дер Ворст является президентом и временным членом исполнительного совета.
Напомним, ранее Геннадий Головкин озвучил цель участия на выборах президента World Boxing.
Также мы писали о том, что осенью 2025 года стартовало голосование по кандидатурам боксеров на включение в Зал Славы в 2026 году. И среди претендентов — экс-чемпион мира Геннадий Головкин в категории «Современный боец».