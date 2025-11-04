РУ
    22:05, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Геннадий Головкин выдвинут сразу на три ключевые должности в World Boxing

    Геннадий Головкин претендует на три должности в международной федерации World Boxing, передает Kazinform со ссылкой на Sports.kz. 

    Геннадий Головкин
    Фото: НОК РК

     

    Всемирный боксерский конгресс 2025 года пройдет 23 ноября в Риме (Италия). В ходе него пройдут выборы президента, вице-президента и двух членов Совета директоров World Boxing.

    Всемирный боксерский конгресс проводится ежегодно для голосования по ключевым решениям, обсуждения важных вопросов и содействия надлежащему управлению и финансовой прозрачности.

    Геннадий Головкин выдвинут кандидатом на должности президента, вице-президента и члена Совета директоров.

    - Обратите внимание, что в настоящее время все заявки кандидатов рассматриваются независимой комиссией по проверке. Окончательное решение о допуске к участию будет принято после завершения проверки в соответствии с Уставом World Boxing и правилами проведения выборов, — сообщается на официальном сайте организации.

    Отметим, что нынешний президент организации Борис Ван дер Ворст является президентом и временным членом исполнительного совета.

    Напомним, ранее Геннадий Головкин озвучил цель участия на выборах президента World Boxing. 

    Также мы писали о том, что осенью 2025 года стартовало голосование по кандидатурам боксеров на включение в Зал Славы в 2026 году. И среди претендентов — экс-чемпион мира Геннадий Головкин в категории «Современный боец». 

    Теги:
    Спорт Головкин Бокс
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
