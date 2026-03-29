Пенсии, паводки, важные решения и спортивные победы — главное за неделю в Казахстане

Дипломатия и рынки: стратегические связи и актуальные вызовы

Касым-Жомарт Токаев на встрече с послом ОАЭ Мухаммед Саид Мухаммед аль-Арики подтвердил стратегическую линию Астаны на укрепление сотрудничества по широкому спектру направлений, представляющих взаимный интерес.

Президент выразил обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке, отметив, что Казахстан одним из первых государств выступил с осуждением вооруженных атак на гражданскую инфраструктуру Объединенных Арабских Эмиратов.

Глава государства подчеркнул важность предотвращения втягивания нейтральных стран в конфликт, деэскалации и перехода к дипломатическому урегулированию кризиса.

Подтверждена готовность Казахстана предоставить при необходимости площадку для проведения мирных переговоров в Туркестане. Тема была продолжена и в телефонном разговоре Президентов Касым-Жомарта Токаева и Реджепа Тайипа Эрдогана во вторник, 24 марта.

В развитии международной повестки казахстанский лидер провел встречу с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, прибывшим в Казахстан для участия в заседании Евразийского межправительственного совета и цифровом форуме Digital Kazakhstan.

Предстоящий визит Президента России в Казахстан рассматривается как важный этап дальнейшего развития стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами.

На этой неделе Президент подписал законы о ратификации соглашений в рамках Евразийского экономического союза по происхождению товаров и контролю за техрегламентами и создания механизма гражданской защиты Организации тюркских государств.

ЕАЭС и интеграция: ставка на ИИ и общий рынок

Казахстан как председатель Евразийского экономического союза этого года обозначил использование искусственного интеллекта как инструмент развития экономической интеграции, формирования безбарьерной среды и расширения географии торговли.

Заявлено о значимости единого рынка ЕАЭС со свободным движением товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Политические реформы и преобразования закрепили цифровые права на конституционном уровне.

ИИ становится базовой инфраструктурой — на уровне энергетики и транспорта — с потенциальным вкладом в мировую экономику до 22 трлн долларов.

— Казахстан поставил перед собой стратегическую задачу — стать полноценной цифровой страной. На сегодня сформирована современная экосистема, ключевым элементом которой является Astana Hub — крупнейший международный технопарк IT-стартапов в Центральной Азии, — подчеркнул Олжас Бектенов.

В планах создать ИИ-платформу для координации грузопотоков в ЕАЭС как элемент современной системы управления. Инициирована цифровизация ветеринарного и фитосанитарного контроля.

Цифровой курс: от форумов к реальным проектам

Площадка международного цифрового форума Digital Qazaqstan 2026 объединила более трех тысяч делегатов, включая представителей IT-индустрии, международных компаний, инвесторов и экспертов.

На экспозиции форума представили проекты стартапов и IT-компаний, разработки в сфере робототехники и AI-дронов, GameDev-направления, площадки AI Talent Hub с образовательными, экспертными и прикладными форматами взаимодействия. Разработаны цифровые решения для городской среды, включая систему безопасности школ и дрон-инфраструктуру.

Казахстан пригласил международные компании открывать R&D-хабы. В стране уже работают суперкомпьютерные кластеры, создается вычислительный хаб с NVIDIA и развивается проект «Долина ЦОД», Data Embassy и другие ИИ-проекты. Одновременно усиливается подготовка кадров. Университет искусственного интеллекта откроют на территории EXPO в Астане, запуск первых магистерских программ запланирован на этот год.

Digital Qazaqstan открыл серию крупных международных событий. В этом году в Казахстане пройдут GITEX Central Asia & Caucasus, AI & Digital Bridge и «Игры будущего» с участием более 100 стран. Запланирована Международная олимпиада по искусственному интеллекту.

В цифровой среде казахстанцы смогут осваивать новые профессии с помощью VR-шлемов. Обучение на государственном и русском языках сочетает онлайн-курсы на платформе Skills Enbek и практику в виртуальной среде на базе карьерных центров. Пилотный проект стартует в пяти городах страны.

На фоне цифровой трансформации вузы страны усилили позиции в глобальных рейтингах и установили рекорд региона. Казахстан остается единственной страной Центральной Азии, представленной в топ-100 предметных рейтингов.

Число иностранных студентов планируют увеличить до 100 тысяч за счет открытия филиалов зарубежных вузов и трансформации отечественных университетов.

Новые законопроекты: что меняется для бизнеса и регионов

Парламент принял закон о специальном правовом режиме Алатау, который вводит налоговые преференции и новые инструменты для бизнеса. Новый город станет регуляторной платформой для внедрения новых управленческих и технологических решений.

Предусмотрено внедрение единой цифровой платформы управления, усиление защиты предпринимателей. Проверки будут осуществлять только через Генпрокуратуру. Отчет об исполнении бюджета администрации города будет включен в ежегодные отчеты правительства и Высшей аудиторской палаты, представляемые Курултаю.

В других городах страны восемь коммунальных предприятий выведут из «красной зоны» изношенной инфраструктуры и отремонтируют более 7,6 тыс. км сетей, включая тепловые, электрические, системы водоснабжения и канализации.

Усиливается и контроль за деятельностью субъектов естественных монополий. По итогам проверок возбуждено 535 дел, сумма штрафов достигла 922 млн тенге. Основные нарушения связаны с невыполнением тарифных обязательств и ущемлением прав потребителей. В лидерах антирейтинга оказались Шымкент, Алматы и Карагандинская область. Монополистов обязали пересчитать стоимость услуг.

Жестче становится и контроль в жилищной сфере. В Сенате заявили о схемах, при которых технические этажи, подвалы и паркинги в ЖК продают как жилье или коммерческие объекты. Вопрос вынесен на уровень прокуратуры с предложением административной и уголовной ответственности за подобные нарушения.

Корректируются правила на рынке и в социальной сфере. Утвержден перечень товаров легкой промышленности вне нацрежима. В школах закреплены стандарты питания с акцентом на качество и формирование здоровых привычек.

Пенсионную систему ждут перемены

На неделе стало известны детали тех изменений, которые обсуждаются в пенсионной системе. Рассматривают повышение порога достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений, сократив преждевременное изъятие средств.

Обсуждается перераспределение взносов работодателей по формуле «4+1». Четыре процента обязательных пенсионных взносов предлагают зачислять напрямую на счет работника и 1% на общий счет.

Рассматривается возможность передавать пенсионные накопления в частное управление в полном объеме.

Пенсионные активы при этом продолжают расти, достигнув 25,9 трлн тенге. Почти 60% размещены в национальной валюте, остальные — в иностранной.

Паводки: где сохраняются риски и как реагируют службы

Сезон половодья в Казахстане вошел в активную фазу. 15 населенных пунктов в Акмолинской области, СКО, области Абай и в ЗКО остаются под угрозой подтопления.



Система реагирования работает на опережение. Из населенных пунктов вывезли более 7 млн кубометров снега, в готовности находятся свыше 39 тысяч человек и более 12 тысяч единиц спецтехники. Дорожные службы «КазАвтоЖол» круглосуточно контролируют мосты, дамбы и водоотводные сооружения. По стране провели сотни взрывов на реках, чтобы снизить вероятность заторов и резкого подъема уровня воды.

В Улькен-Нарынском, Маркакольском, Зайсанском и Тарбагатайском районах Восточно-Казахстанской области спасатели задействовали дроны.



Локальные подтопления фиксируются в Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях. В Костанайской области ограничено движение через автомобильный пункт пропуска «Желкуар» до стабилизации обстановки. В Карасуском районе экстренно очищают русло реки, чтобы снизить риск подтопления села Новоселовка.

Вода и экологический баланс

Вода перестает быть только сезонным фактором риска и все чаще рассматривается как стратегический ресурс. Казахстан на уровне ООН поднимает вопросы водной безопасности с инициативой создания международной системы управления. Инициативу поддержал Азербайджан, усиливая внимание к проблемам Каспия, где экологический баланс заметно меняется.

Пыльные бури и дожди с примесью почвы в Атырау — прямой результат обмеления моря. На высохшем дне скапливаются соль и мелкий песок, которые ветер поднимает в воздух и разносит по городу.

Ответ формируется через инфраструктуру. В стране готовят проекты малых гидроэлектростанций на Самаркандском, Каргалинском и Каракольском водохранилищах. В Туркестанской области построят четыре новых водохранилища.

Тема воды звучит и на уровне личного восприятия. Министр водных ресурсов отметил, что самая ценная вода — в родных местах. Казахстанцев призывают выходить на очистку родников в рамках акции «Мөлдір бұлақ».

28 марта Казахстан вновь присоединился к международной акции «Час Земли», объединяющей миллионы людей и напоминающей о личной ответственности каждого за окружающую среду. Ровно в 20:30 по местному времени в домах, офисах и на улицах по всей стране на один час погасла подсветка зданий.

Резонансные дела и судебные разбирательства недели

После смертельной гонки в Алматы с тремя погибшими последовали кадровые решения в полиции. Своих должностей лишились заместитель начальника департамента, курировавший наружные службы и дорожную безопасность, руководители управлений административной полиции и общественной безопасности.

Полиция проводит служебное расследование, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водитель Zeekr арестован, ему грозит до 10 лет лишения свободы. В МВД подчеркнули, что ответственность будет применена в полном объеме.

Аварийность в стране остается высокой и продолжает уносить жизни. За год в ДТП пострадали более 51 тысячи человек, 2 330 — погибли.

В Таразе на этой неделе вынесли приговор бывшей супруге бойца Шавката Рахмонова. Гулайым Рахмонова признана виновной в смертельном ДТП, которая унесла жизни ее сестры и подруги. Суд назначил пять лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на тот же срок из-за наличия малолетних детей, лишив водительских прав на семь лет. Осужденная вину не признала, защита заявила о намерении обжаловать решение.

В Алматинской области суд дал правовую оценку бездействию полиции по делу о тяжком преступлении в селе Кызыл-Кайрат. Участкового приговорили к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы и взяли под стражу в зале суда. Также суд взыскал 3 млн тенге в пользу потерпевшей стороны. По второму сотруднику расследование продолжается — ему вменяется укрытие преступления.

Одновременно закрываются и ранее громкие дела. Казахстанский вайнер Мейржан Туребаев вышел на свободу после полного отбытия срока по делу о финансовой пирамиде.

Конфискованный автомобиль Перизат Кайрат, осужденной на 10 лет за хищение средств под предлогом благотворительности, выставлен на торги с оценкой почти 80 млн тенге.

Резонанс получил и инцидент за пределами страны. В Ленинградской области в массовом столкновении участвовали граждане Казахстана. Следственные действия продолжаются, тяжелых пострадавших нет. МИД направил генконсула и держит дело на особом контроле.

От сезонных поездок к круглогодичному турпотоку

Казахстан выстраивает индустрию туризма как самостоятельный кластер с собственной институциональной базой, финансированием и целевыми показателями вокруг трех опорных зон — Алматинского горного кластера, Щучинско-Боровской курортной зоны и Мангистау.

Алматы наращивает потенциал горнолыжного направления и ориентируется на поток до 5 млн посетителей в год. В Боровом создают современную курортную среду с благоустроенными пляжами, новыми смотровыми площадками и туристскими маршрутами, включая вертолетные экскурсии. Мангистау развивает гостиничную инфраструктуру, открывает доступ к уникальным природным ландшафтам, расширяет туристские маршруты, увеличивая время пребывания гостей.

Государство одновременно усиливает кадровую базу и готовит специалистов нового уровня в первом и единственном Международном университете туризма и гостеприимства в Туркестане по образцу европейских школ.



Под председательством заместителя Премьер-министра – Министра культуры и информации Аиды Балаевой состоялось совещание по подготовке регионов к летнему туристскому сезону.

С приближением летнего сезона заметно расширяется транспортная доступность. Запускаются новые авиамаршруты, включая направление Ереван — Алматы — Актау. С 9 апреля начнут курсировать беспересадочные вагоны по маршруту «Астана — Актогай — Талдыкорган».

Открываются дополнительные возможности для выездного туризма. Казахстан снимает ограничения на поездки в Египет, при этом сохраняет повышенные меры предосторожности и рекомендации по ряду стран Ближнего Востока.

Интриги ринга, триумф и государственное признание

В казахстанском боксе назревает противостояние в среднем весе. Непобежденный двукратный чемпион мира Йоэнлис Эрнандес делает прямую заявку на титульную гонку и адресно выходит на чемпиона мира WBO Жанибека Алимханулы.

Однако бой между сильнейшими пока остается на паузе. Алимханулы отстранен от выступлений до конца 2026 года за нарушение антидопинговых правил и лишен пояса IBF.

В ближайшие дни акцент смещается на континентальный уровень. Чемпионат Азии по боксу в Улан-Баторе пройдет с 30 марта по 10 апреля. Казахстан подходит к нему с мощным составом из 20 спортсменов, включая Айбека Оралбая, братьев Сабырхан и Валентину Хальзову. Турнир соберет около 250 призеров, чемпионов Олимпийских игр и восходящих звезд бокса.

Центральной фигурой недели стал Ербол Хамитов. Паралимпийский чемпион, завоевавший две медали на одних Играх и первый в истории Казахстана Хрустальный глобус в пара биатлоне, получил звание заслуженного мастера спорта.

Высокое признание последовало на государственном уровне. Президент вручил Хамитову орден «Барыс» III степени. Тренеры награждены орденами «Парасат» и «Құрмет».

Сегодня параспорт страны охватывает свыше шестидесяти тысяч казахстанцев по 19 видам.

Продолжением темы признания стало награждение легендарного альпиниста Ерванда Ильинского. Звание «Қазақстанның Еңбек Ері» подчеркнуло его вклад в развитие сильной школы отечественного альпинизма, благодаря которой сборная Казахстана первой в мире покорила все 14 восьмитысячников.