19:16, 26 Март 2026 | GMT +5
Президент РК ратифицировал ряд соглашений по ЕАЭС
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза», передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Также Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в указанной сфере от 16 февраля 2021 года».
