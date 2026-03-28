Казахстанцы среди участников потасовки в России: генконсул РК выехал на место происшествия

По словам официального представителя МИД РК Ерлана Жетыбаева 26 марта 2026 года в вахтовом поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел инцидент бытового характера, в котором приняли участие граждане Республики Казахстан.

— В целях всестороннего и объективного выяснения обстоятельств произошедшего правоохранительными органами Российской Федерации были проведены соответствующие процессуальные действия, в том числе задержание участников конфликта. В настоящее время следственные мероприятия продолжаются, — сказал официальный представитель МИД РК.

По имеющейся информации, среди граждан Казахстана отсутствуют лица, получившие тяжелые травмы или нуждающиеся в госпитализации. Обстановка на месте остается стабильной и находится под контролем компетентных служб, заверил Ерлан Жетыбаев.

— Сотрудники Генерального консульства Республики Казахстан в Санкт-Петербурге находятся на постоянном контакте с представителями правоохранительных органов Российской Федерации. Генеральный консул РК выехал на место для оказания необходимой консульско-правовой поддержки гражданам Казахстана и уточнения всех обстоятельств, — резюмировал официальный представитель МИД РК.

Ранее в Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали распространяемое в соцсетях видео групповой драки в России. Пользователи Сети озвучили, что в числе участников инцидента могли быть граждане Казахстана. Внешнеполитическое ведомство сразу же направило официальные запросы в компетентные органы России.