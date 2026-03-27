Казахстанцы оказались среди участников потасовки в России: МИД РК взял ситуацию под особый контроль

На опубликованных кадрах в социальной сети Threads видно групповое столкновение десятков людей в ночное время. Также заметно, как автомобиль со спецсигналами наезжает на нескольких человек. По данным пользователей, события происходили на объекте, связанном с российской строительной компанией «Велесстрой».

В другом видео, опубликованном ранее, видно, как нескольких человек заталкивают в автомобиль.

В МИД сообщили, что Генеральное консульство РК в Санкт-Петербурге проверяет информацию о возможном участии граждан Казахстана в конфликте. Отмечается, что инцидент произошел 26 марта в поселке Усть-Луга на объекте компании «Велестрой».

— По предварительным данным, участники инцидента задержаны правоохранительными органами РФ для выяснения обстоятельств. Направлены официальные запросы в компетентные органы России и руководство компании. Дипломаты находятся на связи с ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области для установления точного количества и правового статуса граждан РК. Вопрос находится на особом контроле министерства, — ответили в МИД РК.

В ведомстве отметили, что работа по установлению всех обстоятельств инцидента и статуса граждан Казахстана продолжается.