    16:43, 27 Март 2026 | GMT +5

    Казахстанцы оказались среди участников потасовки в России: МИД РК взял ситуацию под особый контроль

    В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали распространяемое в соцсетях видео групповой драки в России. По словам пользователей, в числе участников инцидента могли быть граждане Казахстана. Внешнеполитическое ведомство направило официальные запросы в компетентные органы России, передает корреспондент агентства Kazinform.

    кадр из видео

    На опубликованных кадрах в социальной сети Threads видно групповое столкновение десятков людей в ночное время. Также заметно, как автомобиль со спецсигналами наезжает на нескольких человек. По данным пользователей, события происходили на объекте, связанном с российской строительной компанией «Велесстрой».

    В другом видео, опубликованном ранее, видно, как нескольких человек заталкивают в автомобиль.

    кадр из видео

    В МИД сообщили, что Генеральное консульство РК в Санкт-Петербурге проверяет информацию о возможном участии граждан Казахстана в конфликте. Отмечается, что инцидент произошел 26 марта в поселке Усть-Луга на объекте компании «Велестрой».

    — По предварительным данным, участники инцидента задержаны правоохранительными органами РФ для выяснения обстоятельств. Направлены официальные запросы в компетентные органы России и руководство компании. Дипломаты находятся на связи с ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области для установления точного количества и правового статуса граждан РК. Вопрос находится на особом контроле министерства, — ответили в МИД РК.

    В ведомстве отметили, что работа по установлению всех обстоятельств инцидента и статуса граждан Казахстана продолжается.

    Адия Абубакир
