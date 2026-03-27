ИИ принесет мировой экономике 22 трлн долларов — Премьер-министр РК о важности развития «цифры»

Премьер-министр Казахстана обозначил важность технологической трансформации как реальности современного мира. Искусственный интеллект становится такой же базовой инфраструктурой, как энергетика или транспорт.

— По оценкам международных экспертов, уже к 2030 году вклад искусственного интеллекта в мировую экономику превысит астрономическую сумму в 22 триллиона долларов. Цифровые технологии и ИИ прочно занимают свое место в экономике. На предприятиях реального сектора активно внедряются цифровые технологии и искусственный интеллект. На производствах работают автономная спецтехника, беспилотные летательные аппараты, промышленные роботы. Это позволяет одновременно повышать безопасность работы для персонала и увеличивать производительность труда, получая экономические преимущества, — сказал Бектенов.

По словам Премьер-министра Казахстана — дальнейшее масштабирование и развитие цифровых решений зависят от уровня развития цифровой инфраструктуры. В технологической трансформации Казахстан видит возможности для стимулирования качественного и устойчивого экономического роста.

— Мы не разделяем цифровизацию на отдельные проекты. Мы выстраиваем экосистему через развитие институтов, инфраструктуры и человеческого капитала. Для достижения поставленных задач в области цифровизации в Казахстане сформирована необходимая институциональная база. Приняты Цифровой кодекс и Закон «Об искусственном интеллекте», обеспечивающие баланс между безопасностью и стимулированием инноваций. Действует Совет по развитию искусственного интеллекта при Президенте, который определяет стратегические приоритеты и объединяет ведущих международных экспертов, — отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр РК ранее отметил, что Главой государства Касым-Жомартом Токаевым перед Правительством поставлена более амбициозная задача по превращению в ближайшие 3 года Казахстана в полноценную цифровую страну.