Цифровая повестка становится неотъемлемой частью развития всех регионов Казахстана — Бектенов

По словам Премьер-министра, в Индексе развития электронного правительства ООН Казахстан занимает 24-е место среди 193 государств. Кроме того, республика входит в 10-ку мировых лидеров по качеству онлайн-услуг.

— Скорость внедрения новых технологий, способность экономической системы к гибкой и быстрой адаптации напрямую влияют на уровень конкурентоспособности страны. Поэтому форум Digital Qazaqstan, который стал традиционным, имеет особую значимость. Вот уже восемь лет он объединяет ведущих экспертов и лидеров цифровой трансформации, и становится центром выработки конкретных решений. В этом году форум впервые проходит в городе Шымкенте. И это не просто новая локация. Это подтверждение того, что цифровая повестка выходит за пределы Астаны, Алматы и становится неотъемлемой частью развития всех регионов страны, — подчеркнул Олжас Бектенов.

