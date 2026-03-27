    12:01, 27 Март 2026 | GMT +5

    Развитие евроинтеграции и прорыв «цифры»: о чем договорились премьеры ЕАЭС в Шымкенте

    В рамках председательства Казахстана в органах ЕАЭС в Шымкенте завершилось заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном формате, передает агентство Kazinform.

    Фото: Правительство РК

    Под председательством Казахстана в органах ЕАЭС в Шымкенте 27 марта 2026 года успешно завершилось заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном формате.

    В пресс-службе Правительства РК отчитались: премьер-министрами стран-участниц рассмотрен широкий круг вопросов развития евразийской интеграции, включая:

    • промышленную кооперацию;
    • технологическое развитие;
    • таможенное регулирование;
    • экономическую устойчивость;
    • цифровую трансформацию;
    • защиту прав потребителей.

    — С обращениями выступили главы официальных делегаций: Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, Председатель Кабинета министров — Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, вице-Премьер Республики Армения Мгер Григорян. Также выступили главы делегаций государств-наблюдателей при ЕАЭС: Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, заместитель Премьер-Министра — министр внешней торговли и иностранных инвестиции Республики Куба Оскар Перес-Олива Фрага, — сказано в сообщении Правительства РК. 

    По итогам заседания ЕМПС в Шымкенте было подписано 12 документов. Принятые решения ориентированы на дальнейшее развитие интеграционных процессов и укрепление устойчивости экономик государств-членов.

    27 марта 2026 года под председательством Премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова в Шымкенте прошло заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном формате.

    С 1 января 2026 года Республика Казахстан приняла на себя председательство в органах Евразийского экономического союза. В этой связи Главой нашего государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым в адрес стран-участниц направлено обращение, в котором обозначены основные приоритеты председательства Казахстана с учетом современных экономических реалий.

    В ходе выступления Бектенов предложил создать ИИ-платформу по координации грузопотоков на территории ЕАЭС. Олжас Бектенов на заседании отметил, что географическое положение государств-членов ЕАЭС обеспечивает значительные преимущества для транзита и логистики, но для полной реализации этих возможностей необходима модернизация инфраструктуры и внедрение современных систем управления перевозками.

    Казахстан также инициировал цифровизацию ветеринарного и фитосанитарного контроля в ЕАЭС.

    Следующее заседание ЕМПС состоится 6–7 августа 2026 года в городе Чолпон-Ата в Кыргызстане. 

    Зарина Жакупова
